https://tr.sputniknews.com/20210901/talibandan-tum-ulkelere-buyukelciliklerini-afganistana-geri-getirme-cagrisi-1048524020.html

Taliban’dan tüm ülkelere büyükelçiliklerini Afganistan’a geri getirme çağrısı

Taliban’dan tüm ülkelere büyükelçiliklerini Afganistan’a geri getirme çağrısı

Taliban Siyasi Büro üyesi Muhammed Naim, örgütün iktidara gelmesiyle Afganistan’daki büyükelçiliklerini kapatan tüm ülkelere Kabil’e geri dönme çağrısında... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T20:05+0300

2021-09-01T20:05+0300

2021-09-01T20:29+0300

taliban

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Taliban* Siyasi Büro üyesi Muhammed Naim, Sputnik’e açıklamasında, “Elbette, tüm ülkeleri Kabil’de yeniden büyükelçiliklerini açmaya çağırıyoruz. Kabil’de güvenliği sağladık. Değişikliğin başından bu yana tek bir büyükelçilikle ilgili tek bir sorunun yaşanmadığını kaydetmek isterim. Bu, vaatlerimizi yerine getirdiğimizi ve ülkemizi koruyabildiğimizi gösteriyor” ifadesini kullandı.Naim, “Taliban tüm komşu ülkelerle, dünya topluluğuyla ve bölge ülkeleriyle diyalog fırsatına sahip olmak istiyor” diye ekledi.Daha önce ABD ve Japonya, büyükelçiliklerini Afganistan’dan Katar’a taşıdıklarını duyurmuştu. Hollanda da Katar’da Afganistan’daki büyükelçiliklerini kabul etmesini istediklerini açıklamıştı. Almanya’nın da Kabil büyükelçiliğini Katar’a taşımayı değerlendirdiği belirtilmişti.‘IŞİD tehdidiyle ilgili durum kontrolümüzde’Taliban yetkilisi, IŞİD kaynaklı tehditlerle ilgili soruya, “Durum iyileşiyor, bunu kendiniz de görüyorsunuz. Durum kontrolümüzde” dedi.Naim, ABD ve İngiltere’nin, örgütün IŞİD tehdidine karşı koyma yeteneğine sahip olmadığı yönündeki açıklamalarını okumadıklarını söyledi.‘Pencşir’i güç yoluyla almayacağız’Taliban’ın kontrolünde olmayan Pencşir bölgesindeki direniş güçlerinin liderleriyle görüşmelerden sonuç çıkmadığı ve örgütün vilayeti silah yoluyla ele geçirme niyetinde olduğu yönünde medyada çıkan haberleri reddeden Muhammed Naim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güç kullanarak gireceğimiz söylenmemişti. Çok kez anlaşmak istediğimiz ama diyalogun şu ana kadar sonuç vermediği ve bazı zorlukların olduğu söylenmişti. Aynı zamanda bu sorunu diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Bu, bizim duruşumuz. Sorunu çözmek istiyoruz ve önceliğimiz barışçıl çözüm.”Pencşir sakinlerinden, sorunlar yaratanları bölgeden kovmalarını istediklerini anlatan Taliban Siyasi Büro üyesi, Pencşir’de güvenlik bölgesinin oluşturulması önerisinin amaçsız olduğunu belirterek, “Ülkeden gitmek isteyen herkese böyle bir fırsat verildiğini defalarca söyledik ve gördüğünüz gibi onlar havalimanını darmadağın etti. Aynı zamanda bizden yana hiçbir sorun yok” ifadesini kullandı.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü

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