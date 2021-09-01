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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210901/talibanin-afganistanda-izin-verdigi-ilk-spor-kriket-oldu-1048520066.html
Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu
Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu
Başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban'ın, ilk spor müsabakası olarak uluslararası kriket maçına onay verdiği bildirildi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T18:13+0300
2021-09-01T18:13+0300
2021-09-01T18:14+0300
taliban kontrolünde afganistan
spor
afganistan
avustralya
takım
açıklama
milli takım
turnuva
kriket
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AFP'ye demeç veren Afganistan Milli Kriket Takımı Antrenörü Board Hamid Shinwari, "Takımızın Avustralya'ya gitmesi için izin aldık" ifadelerini kullandı.Shinwari, Taliban'dan çıkan bu onayın ülke genelinde organize edilecek spor müsabakaları için umutları artırdığını belirtti.
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spor, afganistan, avustralya, takım, açıklama, milli takım, turnuva, kriket
Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu 18:13 01.09.2021 (güncellendi: 18:14 01.09.2021)
Başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban'ın, ilk spor müsabakası olarak uluslararası kriket maçına onay verdiği bildirildi.
AFP'ye demeç veren Afganistan Milli Kriket Takımı Antrenörü Board Hamid Shinwari, "Takımızın Avustralya'ya gitmesi için izin aldık" ifadelerini kullandı.
Shinwari, Taliban'dan çıkan bu onayın ülke genelinde organize edilecek spor müsabakaları için umutları artırdığını belirtti.