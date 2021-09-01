https://tr.sputniknews.com/20210901/talibanin-afganistanda-izin-verdigi-ilk-spor-kriket-oldu-1048520066.html

Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu

Taliban'ın Afganistan'da izin verdiği ilk spor kriket oldu

Başkent Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban'ın, ilk spor müsabakası olarak uluslararası kriket maçına onay verdiği bildirildi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T18:13+0300

2021-09-01T18:13+0300

2021-09-01T18:14+0300

taliban kontrolünde afganistan

spor

afganistan

avustralya

takım

açıklama

milli takım

turnuva

kriket

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AFP'ye demeç veren Afganistan Milli Kriket Takımı Antrenörü Board Hamid Shinwari, "Takımızın Avustralya'ya gitmesi için izin aldık" ifadelerini kullandı.Shinwari, Taliban'dan çıkan bu onayın ülke genelinde organize edilecek spor müsabakaları için umutları artırdığını belirtti.

afganistan

avustralya

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spor, afganistan, avustralya, takım, açıklama, milli takım, turnuva, kriket