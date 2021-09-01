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https://tr.sputniknews.com/20210901/teksasta-yirmibir-yasin-ustundekilere-ruhsatsiz-silah-izni-1048510246.html
Teksas'ta 21 yaşın üstündekilere ruhsatsız silah izni
Teksas'ta 21 yaşın üstündekilere ruhsatsız silah izni
ABD'nin Teksas eyaletinde sicili temiz olan 21 yaşın üzerindeki kişiler, ruhsat şartı aranmadan silah taşıyabilecek. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T14:30+0300
2021-09-01T14:30+0300
2021-09-01T14:30+0300
teksas
bireysel silahlanma
silah
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Teksas Valisi Greg Abbott, eyalette silah taşımayı kolaylaştıran tartışmalı yasayı imzaladı. Yeni eyalet yasasına göre, 21 yaşını dolduran ve sicili temiz olan herkes ruhsat veya atış eğitimi almadan silah satın alabilecek ve taşıyabilecek.Eyalette, okul, bar, spor müsabakaları, seçim merkezleri, devlet daireleri, mahkemeler, havaalanları, cezaevi, hastaneler ve ulusal park binalarına silahla girmek ise yasak. ABD'de halihazırda 18 eyalette ruhsatsız silah taşımak serbest. Ancak 19. sıraya yerleşen Teksas, bu eyaletlerden en kalabalığı oldu. Neredeyse isteyen herkesin hiçbir kısıtlama olmadan silah satın almasına izin veren yeni düzenleme yoğun eleştirilerin hedefinde.
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teksas, bireysel silahlanma, silah
Teksas'ta 21 yaşın üstündekilere ruhsatsız silah izni
ABD'nin Teksas eyaletinde sicili temiz olan 21 yaşın üzerindeki kişiler, ruhsat şartı aranmadan silah taşıyabilecek.
Teksas Valisi Greg Abbott, eyalette silah taşımayı kolaylaştıran tartışmalı yasayı imzaladı.
Yeni eyalet yasasına göre, 21 yaşını dolduran ve sicili temiz olan herkes ruhsat veya atış eğitimi almadan silah satın alabilecek ve taşıyabilecek.
Eyalette, okul, bar, spor müsabakaları, seçim merkezleri, devlet daireleri, mahkemeler, havaalanları, cezaevi, hastaneler ve ulusal park binalarına silahla girmek ise yasak.
ABD'de halihazırda 18 eyalette ruhsatsız silah taşımak serbest. Ancak 19. sıraya yerleşen Teksas, bu eyaletlerden en kalabalığı oldu.
Neredeyse isteyen herkesin hiçbir kısıtlama olmadan silah satın almasına izin veren yeni düzenleme yoğun eleştirilerin hedefinde.