https://tr.sputniknews.com/20210901/teksasta-yirmibir-yasin-ustundekilere-ruhsatsiz-silah-izni-1048510246.html

Teksas'ta 21 yaşın üstündekilere ruhsatsız silah izni

Teksas'ta 21 yaşın üstündekilere ruhsatsız silah izni

ABD'nin Teksas eyaletinde sicili temiz olan 21 yaşın üzerindeki kişiler, ruhsat şartı aranmadan silah taşıyabilecek. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T14:30+0300

2021-09-01T14:30+0300

2021-09-01T14:30+0300

teksas

bireysel silahlanma

silah

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Teksas Valisi Greg Abbott, eyalette silah taşımayı kolaylaştıran tartışmalı yasayı imzaladı. Yeni eyalet yasasına göre, 21 yaşını dolduran ve sicili temiz olan herkes ruhsat veya atış eğitimi almadan silah satın alabilecek ve taşıyabilecek.Eyalette, okul, bar, spor müsabakaları, seçim merkezleri, devlet daireleri, mahkemeler, havaalanları, cezaevi, hastaneler ve ulusal park binalarına silahla girmek ise yasak. ABD'de halihazırda 18 eyalette ruhsatsız silah taşımak serbest. Ancak 19. sıraya yerleşen Teksas, bu eyaletlerden en kalabalığı oldu. Neredeyse isteyen herkesin hiçbir kısıtlama olmadan silah satın almasına izin veren yeni düzenleme yoğun eleştirilerin hedefinde.

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teksas, bireysel silahlanma, silah