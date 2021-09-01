https://tr.sputniknews.com/20210901/teskilat-dizisinin-cekimleri-durdu-gurkan-uygun-ile-iki-yonetmen-koronaviruse-yakalandi-1048515469.html

Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı

Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı

Oyuncu Gürkan Uygun ve yönetmenler Burak Arlıel ile Burak Müjdeci, Kovid-19'a yakalandı. Teşkilat dizisine ara verildi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T16:15+0300

2021-09-01T16:15+0300

2021-09-01T16:18+0300

koronavirüs

dizi

trt 1

çekim

koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?

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TRT 1 dizisi Teşkilat’ın seti yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle durdu. Medyaradar'da yer alan habere göre Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüse yakalandığı belirtildi.Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.

https://tr.sputniknews.com/20200607/trt-normallesme-surecinde-setlerde-uygulanacak-onlemleri-belirledi-1042204181.html

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dizi, trt 1, çekim, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?