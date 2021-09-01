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https://tr.sputniknews.com/20210901/teskilat-dizisinin-cekimleri-durdu-gurkan-uygun-ile-iki-yonetmen-koronaviruse-yakalandi-1048515469.html
Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı
Oyuncu Gürkan Uygun ve yönetmenler Burak Arlıel ile Burak Müjdeci, Kovid-19'a yakalandı. Teşkilat dizisine ara verildi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T16:15+0300
2021-09-01T16:18+0300
koronavirüs
dizi
trt 1
çekim
koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? 
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TRT 1 dizisi Teşkilat’ın seti yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle durdu. Medyaradar'da yer alan habere göre Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüse yakalandığı belirtildi.Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.
https://tr.sputniknews.com/20200607/trt-normallesme-surecinde-setlerde-uygulanacak-onlemleri-belirledi-1042204181.html
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dizi, trt 1, çekim, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? 

Teşkilat dizisinin çekimleri durdu: Gürkan Uygun ile iki yönetmen koronavirüse yakalandı

16:15 01.09.2021 (güncellendi: 16:18 01.09.2021)
© AAGürkan Uygun
Gürkan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Oyuncu Gürkan Uygun ve yönetmenler Burak Arlıel ile Burak Müjdeci, Kovid-19'a yakalandı. Teşkilat dizisine ara verildi.
TRT 1 dizisi Teşkilat’ın seti yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle durdu.
Medyaradar'da yer alan habere göre Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.
Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da koronavirüse yakalandığı belirtildi.
Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor. Dizinin setine bu süre zarfında ara verildi.
TRT-kamera-çekim-set - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2020
DÜNYA
TRT normalleşme sürecinde setlerde uygulanacak önlemleri belirledi
7 Haziran 2020, 12:39
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