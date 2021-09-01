https://tr.sputniknews.com/20210901/trabzonda-uc-kizini-olduren-imam-tutuklandi--1048528283.html

Trabzon’da üç kızını öldüren imam tutuklandı

Trabzon’da üç kızını öldüren imam tutuklandı

Trabzon’un Of ilçesinde eşinden 4 aydır ayrı yaşayan ve cinnet sonrası 3 küçük kızını dün silahla vurarak öldüren imamın ilk ifadesinde çocukların kendisinde... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:34+0300

2021-09-01T22:34+0300

2021-09-01T22:34+0300

yaşam

trabzon

imam

cinayet

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Emre Göktaş, 12 yıllık eşiyle bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. İddiaya göre, eşi Sibel Göktaş eşinin kendisini darp etmesi nedeniyle çocuklarını alarak evi terk etti. Emre Göktaş ise yine eşine darp uyguladı.Eşinin şikayetçi olması nedeniyle mahkeme tarafından 1 ay uzaklaştırma cezası alan Emre Göktaş, ayrı yaşadığı eşinden 3 kızını dün Of ilçe merkezinde teslim alarak ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki evine getirdi. Emre Göktaş, daha sonra kızları Yaren Göktaş, Hiranur Göktaş ve Elif Göktaş'ı, evinden 1 kilometre uzakta dere kenarındaki ıssız bir yere götürerek silahla kafalarına birer kurşun sıkarak öldürdü.Emre Göktaş olay sonrası jandarmayı arayarak ekiplere teslim olurken, 3 kızın cansız bedenleri otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emre Göktaş'ın ilk ifadesinde çocuklarının kendinden soğuduğunu hissettiğini ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.Göktaş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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trabzon, imam, cinayet