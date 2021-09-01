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Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başlıyor
Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başlıyor
Şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcuların 6 Eylül'den itibaren aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T17:17+0300
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Kovid-19 önlemleri kapsamında tren seyahatlerinde 6 Eylül Pazartesi'den itibaren yeni dönem başlıyor.Konya'da açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 6 Eylül tarihinden itibaren trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulaması başlatılacağını belirtti.Pezük, ''Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kovid-19 ile mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür'' diye konuştu.
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türkiye, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını

Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başlıyor

17:17 01.09.2021
© AAYurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu devam edecek
Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu devam edecek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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Şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcuların 6 Eylül'den itibaren aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek.
Kovid-19 önlemleri kapsamında tren seyahatlerinde 6 Eylül Pazartesi'den itibaren yeni dönem başlıyor.
Konya'da açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 6 Eylül tarihinden itibaren trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulaması başlatılacağını belirtti.
Pezük, ''Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kovid-19 ile mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür'' diye konuştu.
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