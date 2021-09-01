https://tr.sputniknews.com/20210901/trenlerde-asi-karti-ve-pcr-testi-zorunlulugu-basliyor-1048518218.html

Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başlıyor

Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başlıyor

Şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcuların 6 Eylül'den itibaren aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T17:17+0300

2021-09-01T17:17+0300

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Kovid-19 önlemleri kapsamında tren seyahatlerinde 6 Eylül Pazartesi'den itibaren yeni dönem başlıyor.Konya'da açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 6 Eylül tarihinden itibaren trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulaması başlatılacağını belirtti.Pezük, ''Kovid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Kovid-19 ile mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür'' diye konuştu.

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türkiye, tren, hızlı tren, yüksek hızlı tren (yht), kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını