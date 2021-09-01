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Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu
Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T18:46+0300
2021-09-01T18:46+0300
yaşam
türkiye
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voleybol
izmir marşı
yarı final
türk a milli kadın voleybol takımı
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Türkiye, kadın voleybolunda zirvenin vazgeçilmezleri arasına girdi. Euro Volley 2021'de yarı finale yükselen milliler, üst üste dördüncü kez son dört takım arasına kaldı.Son iki Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile ayrılan Ay Yıldızlılar, 2000'li yıllarda yükselişe geçti.2003'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada finale çıkan Sultanlar, altın madalyayı Polonya'ya kaptırmasına rağmen yeni bir geleneği başlattı.2000'li yıllarda düzenlenen 10 turnuvada altıncı kez yarı final bileti alan Türkiye, bu alanda Sırbistan ve İtalya'nın arkasında en başarılı ülke oldu.Son dönemde Avrupa voleybolunun en başarılı üç takımından biri olan Türkiye'nin artık yeni bir hedefi var.4 Eylül'de Belgrad'da oynanacak finale yükselerek, 2 kez kıyısından dönülen Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
https://tr.sputniknews.com/20210831/filenin-sultanlari-tarihinde-ilk-kez-7de-7-yaparak-yari-finale-yukseldi-1048490060.html
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türkiye, trt, voleybol, izmir marşı, yarı final, türk a milli kadın voleybol takımı, türkiye a milli kadın voleybol takımı

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu

18:46 01.09.2021
© AA A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye 3-2 yenilerek çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'ye 3-2 yenilerek çeyrek finalde olimpiyatlara veda etti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda son 20 yılda yarı finale en çok yükselen üçüncü takım oldu.
Türkiye, kadın voleybolunda zirvenin vazgeçilmezleri arasına girdi. Euro Volley 2021'de yarı finale yükselen milliler, üst üste dördüncü kez son dört takım arasına kaldı.
Son iki Avrupa Şampiyonası'ndan madalya ile ayrılan Ay Yıldızlılar, 2000'li yıllarda yükselişe geçti.
2003'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada finale çıkan Sultanlar, altın madalyayı Polonya'ya kaptırmasına rağmen yeni bir geleneği başlattı.
2000'li yıllarda düzenlenen 10 turnuvada altıncı kez yarı final bileti alan Türkiye, bu alanda Sırbistan ve İtalya'nın arkasında en başarılı ülke oldu.
Son dönemde Avrupa voleybolunun en başarılı üç takımından biri olan Türkiye'nin artık yeni bir hedefi var.
4 Eylül'de Belgrad'da oynanacak finale yükselerek, 2 kez kıyısından dönülen Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak.
Voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
TÜRKİYE
'Filenin Sultanları' tarihinde ilk kez 7'de 7 yaparak yarı finale yükseldi
Dün, 21:57
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