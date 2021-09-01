Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20210901/turkiye-sirbistanin-sancak-bolgesinde-baskonsolosluk-acti-1048508936.html
Türkiye, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başkonsolosluk açtı
Türkiye, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başkonsolosluk açtı
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı gerçekleştirildi. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:42+0300
2021-09-01T13:41+0300
politika
türkiye
sırbistan
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102980/93/1029809302_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f29dafe4266b086ca9660e0c9f8f11c9.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapılan resmi açılış törenine, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.Sırp Bakan Selakovic, törende yaptığı konuşmada, konsolosluğun resmi açılış törenine katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in mesajını ileten Selakovic, "Vucic'in mesajı sözlü değil izlediği politika ile ortaya koyulmuştur. Bu politikada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler büyük önem arz etmektedir" dedi.Sırbistan'ın ekonomik başarısının Sancak'ta yaşayan Boşnak nüfusa da yansımasını arzu ettiklerini dile getiren Selakovic, "Helikopterle Yeni Pazar'a yaklaştığımızda Çavuşoğlu dört yıl öncesine nazaran gelişmiş göründüğünü söyledi. Bizim Sancak bölgesinde izlediğimiz politika, somut sonuçlar doğuran bir politikadır" diye konuştu.Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 142 yılını doldurduğunu belirten Selakovic, "Ülkelerimiz arasında güven, dostluk ve karşılıklı iş birliği ile şekillenen ilişkilerimizin tarihin en yüksek seviyesinde seyrediyor olmasından gurur duyuyoruz. Başkonsolosluğun bu ilişkilerin ciddi oranda gelişmesine ve bölgedeki tüm belediyelerin kalkınmasına katkı sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.Selakovic, Yeni Pazar Başkonsolosluğunun iki ülke arasındaki ticaret hacminin de artmasına neden olacağını kaydederek, "Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkiler, her Türk, her Boşnak ve her Sırp'ın hangi istikamette ilerlemesi gerektiğini gösteren güzel bir örnek teşkil etmektedir zira her iki ülke, Balkanlar'da refah amacı gütmektedir" şeklinde konuştu.Türkiye'nin Sırbistan'a her zaman işinde tecrübeli ve ciddi diplomatlar gönderdiğini anımsatan Selakovic, Yeni Pazar Başkonsolosu Başol'un da öyle olduğuna inandığını söyledi.'Başkonsolosluk hem Sırbistan ile ilişkilerimizin gelişmesine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır'Büyükelçi Aksoy, Belgrad Büyükelçiliği görevine beş ay önce başladığını hatırlatarak, "İkili ilişkilerimizin en yüksek seviyede olduğu bu dönemde bu ülkede görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yine ne mutlu bana ki Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı benim büyükelçilik dönemime kısmet oldu. Başkonsolosluğumuzun açılışında büyük emekleri geçen Büyükelçi Tanju Bilgiç'e de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her alanda ilerlediğini vurgulayan Aksoy, "Yatırımlarımız her geçen gün artıyor. Sırbistan'da yeni fabrikalar kuruyoruz, yollar, köprüler yapıyoruz. Elbette amacımız Sancak'a, Yeni Pazar'a yönelik yatırımlarımızın da artmasıdır. Sancaklı kardeşlerimizin refahına, kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Başkonsolosluğumuz da bu noktada kilit bir rol oynayacaktır. Hem Sırbistan ile ilişkilerimizin gelişmesine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.Aksoy, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sancaklı kardeşlerine destek olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Yeni Pazar Başkonsolosu Başol da kendisinin Türkiye'nin Yeni Pazar'a atanan ilk başkonsolosu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ben ve ekibim görev sürem boyunca, görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve Sancaklı kardeşlerimize hizmet etmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.Başol, "Başta Sancak bölgesi olmak üzere Sırbistan'ın güneyini kapsayan görev bölgemize daha çok Türk yatırımı çekmek için gayret göstereceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte, ülkemiz ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak'ın kalkınmasına ve Sancaklı kardeşlerimizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210709/sirbistan-devlet-baskani-vucic-turkakimin-macaristana-uzatilmasi-tarihi-basari-1044923341.html
sırbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102980/93/1029809302_168:0:997:622_1920x0_80_0_0_60be744b39ae38b95f8b5cab91307bdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sırbistan, açıklama

Türkiye, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başkonsolosluk açtı

13:42 01.09.2021
© AA / ArşivSırbistan bayrağı
Sırbistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA / Arşiv
Abone ol
Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapılan resmi açılış törenine, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.
Sırp Bakan Selakovic, törende yaptığı konuşmada, konsolosluğun resmi açılış törenine katılmaktan onur duyduğunu ifade etti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in mesajını ileten Selakovic, "Vucic'in mesajı sözlü değil izlediği politika ile ortaya koyulmuştur. Bu politikada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler büyük önem arz etmektedir" dedi.
Sırbistan'ın ekonomik başarısının Sancak'ta yaşayan Boşnak nüfusa da yansımasını arzu ettiklerini dile getiren Selakovic, "Helikopterle Yeni Pazar'a yaklaştığımızda Çavuşoğlu dört yıl öncesine nazaran gelişmiş göründüğünü söyledi. Bizim Sancak bölgesinde izlediğimiz politika, somut sonuçlar doğuran bir politikadır" diye konuştu.
Türkiye ile Sırbistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 142 yılını doldurduğunu belirten Selakovic, "Ülkelerimiz arasında güven, dostluk ve karşılıklı iş birliği ile şekillenen ilişkilerimizin tarihin en yüksek seviyesinde seyrediyor olmasından gurur duyuyoruz. Başkonsolosluğun bu ilişkilerin ciddi oranda gelişmesine ve bölgedeki tüm belediyelerin kalkınmasına katkı sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2021
DÜNYA
Sırbistan Devlet Başkanı Vucic: TürkAkım'ın Macaristan'a uzatılması tarihi başarı
9 Temmuz, 00:15
Selakovic, Yeni Pazar Başkonsolosluğunun iki ülke arasındaki ticaret hacminin de artmasına neden olacağını kaydederek, "Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkiler, her Türk, her Boşnak ve her Sırp'ın hangi istikamette ilerlemesi gerektiğini gösteren güzel bir örnek teşkil etmektedir zira her iki ülke, Balkanlar'da refah amacı gütmektedir" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Sırbistan'a her zaman işinde tecrübeli ve ciddi diplomatlar gönderdiğini anımsatan Selakovic, Yeni Pazar Başkonsolosu Başol'un da öyle olduğuna inandığını söyledi.

'Başkonsolosluk hem Sırbistan ile ilişkilerimizin gelişmesine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır'

Büyükelçi Aksoy, Belgrad Büyükelçiliği görevine beş ay önce başladığını hatırlatarak, "İkili ilişkilerimizin en yüksek seviyede olduğu bu dönemde bu ülkede görev yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yine ne mutlu bana ki Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı benim büyükelçilik dönemime kısmet oldu. Başkonsolosluğumuzun açılışında büyük emekleri geçen Büyükelçi Tanju Bilgiç'e de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her alanda ilerlediğini vurgulayan Aksoy, "Yatırımlarımız her geçen gün artıyor. Sırbistan'da yeni fabrikalar kuruyoruz, yollar, köprüler yapıyoruz. Elbette amacımız Sancak'a, Yeni Pazar'a yönelik yatırımlarımızın da artmasıdır. Sancaklı kardeşlerimizin refahına, kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Başkonsolosluğumuz da bu noktada kilit bir rol oynayacaktır. Hem Sırbistan ile ilişkilerimizin gelişmesine hem de bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.
Aksoy, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Sancaklı kardeşlerine destek olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Yeni Pazar Başkonsolosu Başol da kendisinin Türkiye'nin Yeni Pazar'a atanan ilk başkonsolosu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ben ve ekibim görev sürem boyunca, görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza ve Sancaklı kardeşlerimize hizmet etmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.
Başol, "Başta Sancak bölgesi olmak üzere Sırbistan'ın güneyini kapsayan görev bölgemize daha çok Türk yatırımı çekmek için gayret göstereceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte, ülkemiz ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak'ın kalkınmasına ve Sancaklı kardeşlerimizin refah seviyesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:44Britney Spears'ın babası, vasiliği bırakmak için 2 milyon dolar istiyor: 'Gasptan farkı yok'
13:44İstanbul'da enflasyon 27 ayın zirvesinde
13:42Türkiye, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde başkonsolosluk açtı
13:30Antalya'da evsiz adam, falezlere yakın mağarada yaşıyor: Zabıta gitmeyince sinirlendi, taş attı
13:26Akdeniz için müsilaj uyarısı: Kahverengileşiyor
13:24Ida Kasırgası: Karanlıkta kalan şehirde sokağa çıkma yasağı
13:17Üretici-market fiyat farkı 3 katı aştı
13:11Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız
13:11TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi
13:10Ziraat Bankası’ndan ‘ceza’ açıklaması
12:48Trabzon’da üç kızını öldüren imamın ilk ifadesi ortaya çıktı
12:46Fiyatlar 4 katına çıktı: Kira zammında şampiyon semt belli oldu
12:44Papa, 'Merkel'den alıntı' diyerek Putin'in 'Batı'nın demokrasi dayatmasına' dair ikazını tekrarladı
12:41DSÖ'den ‘Mu Varyantı’ uyarısı: Aşılara karşı dirençli olabilir
12:37Opera sanatçısı Dağüstün'e saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
12:25İtalya'da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde çıkarılan 'Yeşil Geçiş belgesinin' kapsamı genişletildi
12:23İki çocuk açık bagajda yolculuk yaptı
12:17Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
12:12Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gözmen: Deride sipariş var, çalışacak eleman yok
12:10Leylekler 10 gün erken göç etti: Uzmanlardan 'Kış çok sert geçecek' uyarısı