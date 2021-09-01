https://tr.sputniknews.com/20210901/tv-sunucusu-programa-cikardigi-tecavuzcuden-cansiz-manken-uzerinde-canlandirma-yapmasini-istedi-1048507376.html

TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi

TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi

Fildişi Sahili'nde bir televizyon programına tecavüz zanlısına yer verilmesi ve cansız manken üzerinden 'tecavüzü canlandırmasını istemesi' tepkiyle... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T13:11+0300

2021-09-01T13:11+0300

2021-09-01T13:10+0300

dünya

fildişi sahili

tecavüz

program

tv

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Nouvelle Chaine Ivorienne (NCI) kanalında bir program sunan Yves de Mbella, Fildişi Sahili'ndeki cinsel saldırılarla ilgili olarak 'farkındalık yaratmak amacıyla' bir tecavüz zanlısına programında yer verdi. Sunucu Mbella, konuğa 'kurbanların zorla cinsel birliktelikten zevk alıp almadıkları' soruldu. Programda yer alan zanlı ise, 'Çoğunluğunun zevk aldığını' iddia etti. Bunun yanında, sunucu Mbella'nın stüdyoya getirdiği bir cansız manken üzerinden 'canlandırma yapmasını' istemesi ise izleyicilerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Programa tepki gösteren 37 binden fazla kişi, Mbella'nın cezalandırılması için imza toplarken, kanal yönetimi de programı yayınladığı için özür diledi ve 3 Eylülde yayınlanması planlanan son bölümü iptal ettiğini açıkladı. Mbella da, Facebook'tan yaptığı açıklamada özür diledi ve "Farkındalık yaratmaya çalışırken herkesi şok ettiğim için içtenlikle üzgünüm. Bir hata yaptım" dedi.

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fildişi sahili, tecavüz, program, tv