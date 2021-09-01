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https://tr.sputniknews.com/20210901/tv-sunucusu-programa-cikardigi-tecavuzcuden-cansiz-manken-uzerinde-canlandirma-yapmasini-istedi-1048507376.html
TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi
TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi
Fildişi Sahili'nde bir televizyon programına tecavüz zanlısına yer verilmesi ve cansız manken üzerinden 'tecavüzü canlandırmasını istemesi' tepkiyle... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:11+0300
2021-09-01T13:10+0300
dünya
fildişi sahili
tecavüz
program
tv
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Nouvelle Chaine Ivorienne (NCI) kanalında bir program sunan Yves de Mbella, Fildişi Sahili'ndeki cinsel saldırılarla ilgili olarak 'farkındalık yaratmak amacıyla' bir tecavüz zanlısına programında yer verdi. Sunucu Mbella, konuğa 'kurbanların zorla cinsel birliktelikten zevk alıp almadıkları' soruldu. Programda yer alan zanlı ise, 'Çoğunluğunun zevk aldığını' iddia etti. Bunun yanında, sunucu Mbella'nın stüdyoya getirdiği bir cansız manken üzerinden 'canlandırma yapmasını' istemesi ise izleyicilerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Programa tepki gösteren 37 binden fazla kişi, Mbella'nın cezalandırılması için imza toplarken, kanal yönetimi de programı yayınladığı için özür diledi ve 3 Eylülde yayınlanması planlanan son bölümü iptal ettiğini açıkladı. Mbella da, Facebook'tan yaptığı açıklamada özür diledi ve "Farkındalık yaratmaya çalışırken herkesi şok ettiğim için içtenlikle üzgünüm. Bir hata yaptım" dedi.
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fildişi sahili, tecavüz, program, tv

TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi

13:11 01.09.2021
© AFP 2021TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi
TV sunucusu, programa çıkardığı tecavüzcüden cansız manken üzerinde 'canlandırma yapmasını' istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021
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Fildişi Sahili'nde bir televizyon programına tecavüz zanlısına yer verilmesi ve cansız manken üzerinden 'tecavüzü canlandırmasını istemesi' tepkiyle karşılandı.
Nouvelle Chaine Ivorienne (NCI) kanalında bir program sunan Yves de Mbella, Fildişi Sahili'ndeki cinsel saldırılarla ilgili olarak 'farkındalık yaratmak amacıyla' bir tecavüz zanlısına programında yer verdi.
Sunucu Mbella, konuğa 'kurbanların zorla cinsel birliktelikten zevk alıp almadıkları' soruldu. Programda yer alan zanlı ise, 'Çoğunluğunun zevk aldığını' iddia etti.
Bunun yanında, sunucu Mbella'nın stüdyoya getirdiği bir cansız manken üzerinden 'canlandırma yapmasını' istemesi ise izleyicilerin büyük tepkisiyle karşılaştı.
Programa tepki gösteren 37 binden fazla kişi, Mbella'nın cezalandırılması için imza toplarken, kanal yönetimi de programı yayınladığı için özür diledi ve 3 Eylülde yayınlanması planlanan son bölümü iptal ettiğini açıkladı.
Mbella da, Facebook'tan yaptığı açıklamada özür diledi ve "Farkındalık yaratmaya çalışırken herkesi şok ettiğim için içtenlikle üzgünüm. Bir hata yaptım" dedi.
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