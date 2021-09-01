https://tr.sputniknews.com/20210901/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-pentagonda-abd-savunma-bakani-austin-ile-gorustu-1048498339.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Savunma Bakanı Andrey Taran, Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T06:24+0300

2021-09-01T06:24+0300

2021-09-01T06:23+0300

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Washington'da ziyarette bulunan Zelenskiy ve Bakan Taran, Pentagon'da Bakan Austin ve üst düzey savunma yetkilileri ile bir araya geldi.Austin, meslektaşı Taran ile ABD-Ukrayna Stratejik Savunma İlişkileri Çerçeve Mutabakatını imzalayarak Ukrayna ile ilişkileri güçlendirme sözü verdi.Bakan Austin, "Mutabakat, iş birliğimizi geliştirmesini ve Ukrayna'nın NATO üyelik hedeflerini destekleyecek savunma ve savunma sanayi reformlarını uygulamak ve Karadeniz'in güvenliği, siber ve istihbarat paylaşımı alanlarına iş birliğimizi derinleştirmek gibi ortak önceliklerimizi ilerletecektir" dedi.Austin ayrıca Taran ile bir Araştırma, Geliştirme, Test ve Değerlendirme anlaşması imzalayacaklarını dile getirerek, "ABD, ülkelerinin toprak bütünlüğünü koruyabilmeleri, sınırlarını güvence altına alabilmeleri ve NATO ile birlikte çalışabilirliğini geliştirebilmeleri için Ukrayna güçlerini desteklemek üzere 2014'ten bu yana 2.5 milyar dolardan fazla taahhütte bulundu" değerlendirmesinde bulundu.Tercüman aracılığıyla konuşan Zelenskiy ise Kabil'de öldürülen 13 ABD askeri için taziyelerini sundu.Ukrayna birliklerinin tahliye çabaları sırasında ABD birliklerine yardım ettiğini ve yüzlerce ve binlerce canın kurtarılmasına yardımcı olduğunu belirten Zelenski, "Özellikle 8 yıldır üst üste Rusya ile savaşta doğu Ukrayna'daki askerlerimizin hayatını kaybettiğimizi göz önünde bulundurarak kaybınızı iyi anlıyoruz" dedi.Zelenski yarın Beyaz Saray'da Biden ile görüşecek.

https://tr.sputniknews.com/20210831/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-washingtona-is-ziyaretine-gitti-1048470630.html

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abd, rusya, pentagon, görüşme, vladimir zelenskiy, lloyd austin, andrey taran