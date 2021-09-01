https://tr.sputniknews.com/20210901/uretici-market-fiyat-farki-3-kati-asti-1048507708.html

Üretici-market fiyat farkı 3 katı aştı

Üretici-market fiyat farkı 3 katı aştı

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkının 3 katı aştığını açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T13:17+0300

2021-09-01T13:17+0300

2021-09-01T13:17+0300

ekonomi

şemsi bayraktar

patates

soğan

yeşil fasulye

fasulye

salatalık

kuru soğan

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ağustos ayı üretici ve market arasındaki fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi.Dünya'nın haberine göre Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farklarının 3 katı aştığını belirtti.Marul ve sivri biberin 3.3 kat, maydanozun 3.1 kat, elma ve patlıcanın 3 kat, kabağın 28 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:"Üreticide 1 lira 45 kuruş olan marul 4 lira 83 kuruşa, 1 lira 95 kuruş olan sivribiber 6 lira 44 kuruşa, 69 kuruş olan maydanoz 2 lira 16 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan elma 6 lira 65 kuruşa, 2 lira olan patlıcan 5 lira 99 kuruşa, 2 lira 20 kuruş olan kabak 6 lira 11 kuruşa tüketiciye satılmaktadır." Ağustos ayında üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 233.10 ile marulda yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının sivri biber de yüzde 230.26, maydanozda yüzde 213.04, elmada yüzde 202.27, patlıcan da 199.50 olduğunu ifade etti.Bayraktar, ağustos ayında markette 26, üreticide 18 üründe fiyat artışı, markette 15, üreticide 8 üründe fiyat düşüşü olduğunu, üreticide 5 ürünün fiyatının değişmediğini belirtti. 'Markette en fazla fiyat artışı salatalıkta görüldü'Ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 69.07 ile salatalıkta görüldüğünü açıklayan Bayraktar, şunları kaydetti: 'Üreticide en fazla fiyat düşüşü kuru soğanda yaşandı'Ağustos ayında üreticide en fazla fiyat düşüşünün yüzde 41.88 ile kuru soğanda olduğunu belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi: Bayraktar fiyat değişimlerinin gerekçelerini ise şöyle açıkladı:

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şemsi bayraktar, patates, soğan, yeşil fasulye, fasulye, salatalık, kuru soğan