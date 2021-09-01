https://tr.sputniknews.com/20210901/usta-oyuncu-nusret-cetinel-hayatini-kaybetti-1048528677.html

Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta oyuncu 69 yaşındaki Nusret Çetinel'in hayatını kaybettiğini duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:45+0300

2021-09-01T22:45+0300

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yaşam

ölüm

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oyuncu

vefat

sanatçı

nusret çetinel

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Akay, "Eylül ayı sanat camiasına yaprak dökümü ile geldi. Şimdi ise 1 yıldır kanser tedavisi gören usta oyuncumuz Nusret Çetinel'i kaybettik. Bugün hayatını kaybeden oyuncumuzun ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah" ifadelerini kullandı.Nusret Çetinel kimdir?Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.

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ölüm, kayıp, oyuncu, vefat, sanatçı, nusret çetinel