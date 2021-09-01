https://tr.sputniknews.com/20210901/van-valiligi-eylem-ve-etkinlik-yasagini-15-gun-daha-uzatti-1048497260.html

Van Valiliği, eylem ve etkinlik yasağını 15 gün daha uzattı

Van Valiliği, eylem ve etkinlik yasağını 15 gün daha uzattı

Van Valiliği, kentteki toplantı, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T03:10+0300

2021-09-01T03:10+0300

2021-09-01T03:10+0300

türkiye

van

van valiliği

gösteri ve yürüyüş hakkı

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 01/09/2021 tarihinden geçerli 15/09/2021 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı Kanun’un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

türkiye

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van, van valiliği, gösteri ve yürüyüş hakkı