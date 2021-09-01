Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210901/van-valiligi-eylem-ve-etkinlik-yasagini-15-gun-daha-uzatti-1048497260.html
Van Valiliği, eylem ve etkinlik yasağını 15 gün daha uzattı
Van Valiliği, eylem ve etkinlik yasağını 15 gün daha uzattı
Van Valiliği, kentteki toplantı, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığını duyurdu. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T03:10+0300
2021-09-01T03:10+0300
türkiye
van
van valiliği
gösteri ve yürüyüş hakkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104159/49/1041594918_0:51:1500:895_1920x0_80_0_0_d8739a03578c9eb50a9551f1e9cd352a.jpg
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 01/09/2021 tarihinden geçerli 15/09/2021 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı Kanun’un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104159/49/1041594918_120:0:1380:945_1920x0_80_0_0_6581ddb12d5b70f9135c34f8fc035dd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
van, van valiliği, gösteri ve yürüyüş hakkı

Van Valiliği, eylem ve etkinlik yasağını 15 gün daha uzattı

03:10 01.09.2021
© AAVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© AA
Abone ol
Van Valiliği, kentteki toplantı, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına yönelik yasağın 15 gün daha uzatıldığını duyurdu.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 01/09/2021 tarihinden geçerli 15/09/2021 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı Kanun’un 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."
610000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:27Katar ve Almanya'dan, 'terörle mücadele Taliban ile işbirliği' mesajı
03:56Soros'tan yatırımcılara 'uyarı': Çin'in hisse senetlerine karşı dikkatli olun
03:10Van Valiliği, eylem ve etkinlik yasağını 15 gün daha uzattı
03:0028 Şubat davası kapsamında tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir hastaneye kaldırıldı
02:49Peru'da şoförün uyuması sonucu otobüs uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 24 yaralı
02:44Pentagon, Amerikan askerlerinin köpekleri Kabil Havaalanı'nda bıraktığı iddiasını yalanladı
02:37Yırtıcı kuşların soyu tükeniyor: Yüzde 30’u tehdit altında
02:32Başkasının HES koduyla otobüs bileti aldı, denetimde yakalandı
02:24Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Samatta'yı, Royal Antwerp'e kiraladı
02:18Kendi aracını kurşunlatıp koruma talep eden kişi gözaltına alındı
02:09Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile yollarını ayırdı
01:58Moody's Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6'ya yükseltti
01:51Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı
01:23BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
01:17Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
01:14Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
01:14Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
01:01CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi
00:54Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
00:50Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri