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Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi çareyi kura çekmede buldu
Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi çareyi kura çekmede buldu
Iğdır'da 200'den fazla öğrencinin 1. sınıfa kaydolduğu İnönü İlkokulu'nda velilerin öğretmen tercihleri karşısında zor durumda kalan okul idaresi, çareyi kura... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T15:34+0300
2021-09-01T15:34+0300
türkiye
iğdır
okul
çocuk
öğrenci
veli
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Iğdır'da 16 derslikli İnönü İlkokulu'na 2021-2022 eğitim öğretim sezonu için 200'den fazla çocuğun 1. sınıfa kaydı yapıldı. Okul yönetimi, Öğrenciler için 8 ayrı sınıf oluşturdu. Velilerin, çocuklarını okutmak için öğretmen seçmeleri üzerine yöneticiler, kura çekimi kararı aldı.Öğrenci ve velilerin katıldığı kura çekimi okulun bahçesinde yapıldı. Okul yönetimi önce 15 kız, 15 erkek olmak üzere 30 öğrencinin okuyacağı sınıfları kurayla belirledi. Yöneticiler ardından öğretmenler için kura çekimi yaptı. Kura çekimi sonrası 8 sınıfta derse girecek öğretmenler de belirlendi. İnönü İlkokulu Müdürü Vedat Altuntepe, kura sonucuna göre velilerden, çocuklarının sınıflarını öğrenmelerini istedi. Okul bahçesindeki kura çekimini dikkatle izleyen veliler, sınıfların ve öğretmenlerin belirlenmesinde haksızlığın kura yöntemiyle ortadan kalktığını söyledi. Kura çekiminin adil bir uygulama olduğunu ifade eden veliler, "Çocuklarımızın geleceği için biz de heyecanla bekliyoruz. Bu kura uygulaması bütün öğrenciler için adil uygulamadır" dedi.
türkiye
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iğdır, okul, çocuk, öğrenci, veli

Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi çareyi kura çekmede buldu

15:34 01.09.2021
© DHAVeliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi kura çekmede buldu
Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi kura çekmede buldu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© DHA
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Iğdır'da 200'den fazla öğrencinin 1. sınıfa kaydolduğu İnönü İlkokulu'nda velilerin öğretmen tercihleri karşısında zor durumda kalan okul idaresi, çareyi kura yönteminde buldu. Okul yönetimi, önce sınıfları, sonra da öğretmenleri kura yöntemiyle belirledi.
Iğdır'da 16 derslikli İnönü İlkokulu'na 2021-2022 eğitim öğretim sezonu için 200'den fazla çocuğun 1. sınıfa kaydı yapıldı.
Okul yönetimi, Öğrenciler için 8 ayrı sınıf oluşturdu. Velilerin, çocuklarını okutmak için öğretmen seçmeleri üzerine yöneticiler, kura çekimi kararı aldı.
Öğrenci ve velilerin katıldığı kura çekimi okulun bahçesinde yapıldı. Okul yönetimi önce 15 kız, 15 erkek olmak üzere 30 öğrencinin okuyacağı sınıfları kurayla belirledi. Yöneticiler ardından öğretmenler için kura çekimi yaptı.
Kura çekimi sonrası 8 sınıfta derse girecek öğretmenler de belirlendi. İnönü İlkokulu Müdürü Vedat Altuntepe, kura sonucuna göre velilerden, çocuklarının sınıflarını öğrenmelerini istedi.
Okul bahçesindeki kura çekimini dikkatle izleyen veliler, sınıfların ve öğretmenlerin belirlenmesinde haksızlığın kura yöntemiyle ortadan kalktığını söyledi. Kura çekiminin adil bir uygulama olduğunu ifade eden veliler, "Çocuklarımızın geleceği için biz de heyecanla bekliyoruz. Bu kura uygulaması bütün öğrenciler için adil uygulamadır" dedi.
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