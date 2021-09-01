Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210901/venezeulladaki-muhalefet-partileri-kasimdaki-bolgesel-ve-yerel-secimlere-katilacaklarini-duyurdu-1048495692.html
Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
Venezüella'daki muhalefet partileri, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere, 2017'den bu yana ilk kez katılacaklarını duyurdular. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T01:17+0300
2021-09-01T01:28+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella
seçim
juan guaido
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103957/73/1039577399_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_9a725ff0792eaac4f2a7c1302defe4c5.jpg
Venezüella'da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog süreci devam ederken, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere yönelik hazırlık da sürüyor.AFP'nin aktardığı habere göre, ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) aktif destek alan Venezüellalı muhalefet partileri, siyasi krizin başladığı 2017 yılından bu yana ilk kez seçimlere katılacaklarını açıkladılar.Duyuru, muhalefet delegelerinin yakın zamanda Meksika'nın ev sahipliğinde Maduro hükümetinden müzakerecilerle yürüttüğü diyalog sürecinin ilk aşamasını tamamlamasının ardından geldi.Yapılan açıklamada, "Venezüella Üniter Platformu olarak, seçimlere katılımımızı ulusal ve uluslararası topluma duyuruyoruz" denildi.Sözgelimi yapı, 2017'den bu yana seçimleri boykot etme yönünde bir tavır sergiliyor.Daha önce kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki platformun üyeleri, Maduro hükümetinin delegeleriyle 13-15 Ağustos tarihleri ​​arasında, Norveç'in arabuluculuğunda ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk görüşmesini gerçekleştirmişti.
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103957/73/1039577399_139:0:860:541_1920x0_80_0_0_5cc4b7856be0502f4ea59e26c18dca4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nicolas maduro, venezüella, seçim, juan guaido

Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu

01:17 01.09.2021 (güncellendi: 01:28 01.09.2021)
© Flickr / Joseph RemedorVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
© Flickr / Joseph Remedor
Abone ol
Venezüella'daki muhalefet partileri, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere, 2017'den bu yana ilk kez katılacaklarını duyurdular.
Venezüella'da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog süreci devam ederken, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere yönelik hazırlık da sürüyor.
AFP'nin aktardığı habere göre, ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) aktif destek alan Venezüellalı muhalefet partileri, siyasi krizin başladığı 2017 yılından bu yana ilk kez seçimlere katılacaklarını açıkladılar.
Duyuru, muhalefet delegelerinin yakın zamanda Meksika'nın ev sahipliğinde Maduro hükümetinden müzakerecilerle yürüttüğü diyalog sürecinin ilk aşamasını tamamlamasının ardından geldi.
Yapılan açıklamada, "Venezüella Üniter Platformu olarak, seçimlere katılımımızı ulusal ve uluslararası topluma duyuruyoruz" denildi.
Sözgelimi yapı, 2017'den bu yana seçimleri boykot etme yönünde bir tavır sergiliyor.
Daha önce kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki platformun üyeleri, Maduro hükümetinin delegeleriyle 13-15 Ağustos tarihleri ​​arasında, Norveç'in arabuluculuğunda ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk görüşmesini gerçekleştirmişti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:23BMGK, Somali'deki BM misyonunun görev süresini uzattı
01:17Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
01:14Aşı karşıtı genç müzisyen koronavirüsten hayatını kaybetti
01:14Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
01:01CDC: Kovid-19 aşılarının ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi
00:54Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Montero, İstanbul'a geldi
00:50Sosyal medyanın Rusya’da yaşayan dört ayaklı fenomenleri
00:31İngiltere, vatandaşlarının Afganistan'dan güvenli şekilde ayrılabilmelesi için Taliban'la görüştü
00:18Hamile kadını tabancayla vuran zanlı, evinde kanepenin altına kazdığı çukurda yakalandı
00:11Biden ile eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani arasındaki son telefon görüşmesinin detayları açıklandı
00:08Beyaz Saray Sözcüsü: Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile çalışıyoruz
Dünİsrail ve ABD donanmalarından Kızıldeniz'de ilk kez ortak tatbikat
DünTürk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti
DünBrezilya'da atmosfere giren meteor 12 saniye boyunca kayıt altına alındı
DünAydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
DünABD'de salgının yükü artıyor: Yoğun bakımda yatak kalmadı, bazı hastalar arabada tedavi görüyor
DünAK Partili meclis üyesi intihar etti
DünDemokrat Temsilciler Meclisi üyesi Swalwell: Biden, Katar'la stratejik ortaklığın önemini anlıyor
DünRusya: BM’nin İdlib’e insani yardım göndermesini memnuniyetle karşılıyoruz
DünBarcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi