https://tr.sputniknews.com/20210901/venezeulladaki-muhalefet-partileri-kasimdaki-bolgesel-ve-yerel-secimlere-katilacaklarini-duyurdu-1048495692.html
Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
Venezüella'daki muhalefet partileri, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere, 2017'den bu yana ilk kez katılacaklarını duyurdular. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T01:17+0300
2021-09-01T01:17+0300
2021-09-01T01:28+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella
seçim
juan guaido
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Venezüella'da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog süreci devam ederken, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere yönelik hazırlık da sürüyor.AFP'nin aktardığı habere göre, ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) aktif destek alan Venezüellalı muhalefet partileri, siyasi krizin başladığı 2017 yılından bu yana ilk kez seçimlere katılacaklarını açıkladılar.Duyuru, muhalefet delegelerinin yakın zamanda Meksika'nın ev sahipliğinde Maduro hükümetinden müzakerecilerle yürüttüğü diyalog sürecinin ilk aşamasını tamamlamasının ardından geldi.Yapılan açıklamada, "Venezüella Üniter Platformu olarak, seçimlere katılımımızı ulusal ve uluslararası topluma duyuruyoruz" denildi.Sözgelimi yapı, 2017'den bu yana seçimleri boykot etme yönünde bir tavır sergiliyor.Daha önce kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki platformun üyeleri, Maduro hükümetinin delegeleriyle 13-15 Ağustos tarihleri arasında, Norveç'in arabuluculuğunda ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk görüşmesini gerçekleştirmişti.
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nicolas maduro, venezüella, seçim, juan guaido
Venezüella'daki muhalefet partileri, kasımdaki bölgesel ve yerel seçimlere katılacaklarını duyurdu
01:17 01.09.2021 (güncellendi: 01:28 01.09.2021)
Venezüella'daki muhalefet partileri, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere, 2017'den bu yana ilk kez katılacaklarını duyurdular.
Venezüella
'da seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog süreci
devam ederken, 21 Kasım'da düzenlenecek olan bölgesel ve yerel seçimlere yönelik hazırlık da sürüyor.
AFP'nin aktardığı habere göre, ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) aktif destek alan Venezüellalı muhalefet partileri, siyasi krizin başladığı 2017 yılından bu yana ilk kez seçimlere katılacaklarını açıkladılar.
Duyuru, muhalefet delegelerinin yakın zamanda Meksika'nın ev sahipliğinde Maduro hükümetinden müzakerecilerle yürüttüğü diyalog sürecinin ilk aşamasını tamamlamasının ardından geldi.
Yapılan açıklamada, "Venezüella Üniter Platformu olarak, seçimlere katılımımızı ulusal ve uluslararası topluma duyuruyoruz" denildi.
Sözgelimi yapı, 2017'den bu yana seçimleri boykot etme yönünde bir tavır sergiliyor.
Daha önce kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido liderliğindeki platformun üyeleri, Maduro hükümetinin delegeleriyle 13-15 Ağustos tarihleri arasında, Norveç'in arabuluculuğunda ve Meksika'nın ev sahipliğinde ilk görüşmesini gerçekleştirmişti.