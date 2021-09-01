https://tr.sputniknews.com/20210901/virginia-valisi-northam-70-yil-once-idam-edilen-7-siyah-erkegi-affettigini-acikladi-1048495438.html
Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951'de beyaz bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T01:14+0300
2021-09-01T01:14+0300
2021-09-01T01:14+0300
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abd
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idam
zenci
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jüri
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Northam, yaptığı yazılı açıklamada, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951'de infazları gerçekleştirilen 7 siyah hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.Söz konusu 7 kişinin elektrikli sandalyede idam edildiğini anımsatan Northam, bu kişilere af çıkardığını belirtti.Northam, eyalet kayıtlarında 1908-1951 yılları arasında 45 siyahın 'tecavüz' suçlamasıyla idam edildiğinin görüldüğünü, 70 yıl sonra alınan bu kararın ülkedeki ırksal eşitsizlik konusunda farkındalık oluşturmasını umduğu kaydetti.Siyahların haklarını savunan gruplar, 2020 Aralık'ta Northam'a gönderdikleri dilekçede söz konusu 7 kişinin dava sürecinin şaibeli olduğunu ve bu kişilerin sadece ten renklerinden dolayı idam edildiğini savunmuştu.
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abd, siyah, virginia, idam, zenci, mahkeme, vali, beyaz, jüri, ralph northam
Virginia Valisi Northam, 70 yıl önce idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı
ABD'nin Virginia eyaleti Valisi Ralph Northam, 1951'de beyaz bir kadına tecavüz ettikleri gerekçesiyle idam edilen 7 siyah erkeği affettiğini açıkladı.
Northam, yaptığı yazılı açıklamada, tamamı beyazlardan oluşan bir jüri tarafından beyaz bir kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ve 1951'de infazları gerçekleştirilen 7 siyah hakkında yeni bir adım attığını duyurdu.
Söz konusu 7 kişinin elektrikli sandalyede idam edildiğini anımsatan Northam, bu kişilere af çıkardığını belirtti.
Northam, eyalet kayıtlarında 1908-1951 yılları arasında 45 siyahın 'tecavüz' suçlamasıyla idam edildiğinin görüldüğünü, 70 yıl sonra alınan bu kararın ülkedeki ırksal eşitsizlik konusunda farkındalık oluşturmasını umduğu kaydetti.
Siyahların haklarını savunan gruplar, 2020 Aralık'ta Northam'a gönderdikleri dilekçede söz konusu 7 kişinin dava sürecinin şaibeli olduğunu ve bu kişilerin sadece ten renklerinden dolayı idam edildiğini savunmuştu.