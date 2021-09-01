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Yaralı PKK'lıyı tedavi edip kaçmasını sağlayan kişi tutuklandı
Yaralı PKK'lıyı tedavi edip kaçmasını sağlayan kişi tutuklandı
Adıyaman’da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını öldüren yaralı PKK'lıyı tedavi eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T07:18+0300
2021-09-01T07:18+0300
türkiye
pkk
operasyon
tedavi
yaralı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Adıyaman kırsalında PKK’ya yönelik yapılan hava saldırısı sonucu yaralanan 300 bin TL ödüllü (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca’yı tedavi edip Amanoslar'a kaçmasını sağlayan Rıfat Alper’e yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Rıfat Alper, İl Jandarma Komutanlığına getirilerek sorgulandı. İşlemleri tamamlanan Rıfat Alper daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Rıfat Alper, örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210813/adanada-pkkkck-sorusturmasinda-gozalti-karari-verilen-29-suphelinin-yakalanmasi-icin-operasyon-1047989832.html
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pkk, operasyon, tedavi, yaralı

Yaralı PKK'lıyı tedavi edip kaçmasını sağlayan kişi tutuklandı

07:18 01.09.2021
Yaralı PKK'lıyı tedavi eden şüpheli
Yaralı PKK'lıyı tedavi eden şüpheli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2021
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Adıyaman’da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını öldüren yaralı PKK'lıyı tedavi eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Adıyaman kırsalında PKK’ya yönelik yapılan hava saldırısı sonucu yaralanan 300 bin TL ödüllü (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca’yı tedavi edip Amanoslar'a kaçmasını sağlayan Rıfat Alper’e yönelik operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan Rıfat Alper, İl Jandarma Komutanlığına getirilerek sorgulandı. İşlemleri tamamlanan Rıfat Alper daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Rıfat Alper, örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Adana, PKK, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2021
TÜRKİYE
Adana'da PKK/KCK soruşturmasında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için operasyon
13 Ağustos, 08:09
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