https://tr.sputniknews.com/20210901/yarali-pkkliyi-tedavi-edip-kacmasini-saglayan-kisi-tutuklandi-1048498869.html

Yaralı PKK'lıyı tedavi edip kaçmasını sağlayan kişi tutuklandı

Yaralı PKK'lıyı tedavi edip kaçmasını sağlayan kişi tutuklandı

Adıyaman’da, 1 uzman onbaşı, 1 er ve 1 korucu başını öldüren yaralı PKK'lıyı tedavi eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T07:18+0300

2021-09-01T07:18+0300

2021-09-01T07:18+0300

türkiye

pkk

operasyon

tedavi

yaralı

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2017 yılında Adıyaman kırsalında PKK’ya yönelik yapılan hava saldırısı sonucu yaralanan 300 bin TL ödüllü (Bezar Elçi) kod adlı Abuzer Arıca’yı tedavi edip Amanoslar'a kaçmasını sağlayan Rıfat Alper’e yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan Rıfat Alper, İl Jandarma Komutanlığına getirilerek sorgulandı. İşlemleri tamamlanan Rıfat Alper daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan Rıfat Alper, örgüt üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210813/adanada-pkkkck-sorusturmasinda-gozalti-karari-verilen-29-suphelinin-yakalanmasi-icin-operasyon-1047989832.html

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pkk, operasyon, tedavi, yaralı