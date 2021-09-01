Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.