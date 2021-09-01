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Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz"... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T18:16+0300
2021-09-01T18:16+0300
2021-09-01T18:20+0300
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yargıtay, mehmet akarca, anayasa
Yargıtay Başkanı Akarca: Yeni bir anayasa arayışını destekliyoruz
18:16 01.09.2021 (güncellendi: 18:20 01.09.2021)
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz" dedi.