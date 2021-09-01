Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "İran’ın Afganistan sınırındaki Afganistan’dan gelenlerin toplandığı Meşhed kentinden Türkiye”ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır. Eğer gelenler Türkiye”ye girebilirler ise arkası gelecek. Şimdi sert önlemler alma zamanı. Yoksa çok geç olacak" ifadelerine yer verdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İran'ın Afganistan sınırındaki Meşhed kentinden Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının başladığını öne sürdü. Özdağ, "İran’ın Afganistan sınırındaki Afganistan’dan gelenlerin toplandığı Meşhed kentinden Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır" dedi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "İran’ın Afganistan sınırındaki Afganistan’dan gelenlerin toplandığı Meşhed kentinden Türkiye”ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır. Eğer gelenler Türkiye”ye girebilirler ise arkası gelecek. Şimdi sert önlemler alma zamanı. Yoksa çok geç olacak" ifadelerine yer verdi.
İran’ın Afganistan sınırındaki Afganistan’dan gelenlerin toplandığı Meşhed kentinden Türkiye”ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır. Eğer gelenler Türkiye”ye girebilirler ise arkası gelecek. Şimdi sert önlemler alma zamanı. Yoksa çok geç olacak.