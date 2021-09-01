https://tr.sputniknews.com/20210901/zafer-partisi-genel-baskani-umit-ozdag-turkiyeye-dogru-yeni-bir-goc-dalgasi-baslamistir-1048528942.html

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İran'ın Afganistan sınırındaki Meşhed kentinden Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgasının başladığını öne sürdü... 01.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-01T22:52+0300

2021-09-01T22:52+0300

2021-09-01T22:53+0300

türkiye

afganistan

ümit özdağ

göç

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "İran’ın Afganistan sınırındaki Afganistan’dan gelenlerin toplandığı Meşhed kentinden Türkiye”ye doğru yeni bir göç dalgası başlamıştır. Eğer gelenler Türkiye”ye girebilirler ise arkası gelecek. Şimdi sert önlemler alma zamanı. Yoksa çok geç olacak" ifadelerine yer verdi.

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afganistan, ümit özdağ, göç