https://tr.sputniknews.com/20210901/ziraat-bankasindan-ceza-aciklamasi-1048507222.html
Ziraat Bankası’ndan ‘ceza’ açıklaması
Ziraat Bankası’ndan ‘ceza’ açıklaması
Ziraat Bankası, Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu BaFin’in Almanya'da faaliyet gösteren Ziraat International'e yüksek cezalar kestiği ve çeşitli yaptırımlar... 01.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-01T13:10+0300
2021-09-01T13:10+0300
2021-09-01T13:10+0300
türkiye
almanya
ziraat bankası
denetleme
açıklama
bankacılık
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Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, Ziraat Bank International AG ilişkilendirilerek yapılan haberlerde geçen 'usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu' gibi mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Ziraat Bankası’ndan, bankanın iştiraklerinden, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek bazı basın yayın organlarınca yapılan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Denetim Otoritesi BaFin’in internet sitesinde yayımlanan ve adı açıklanmayan başka bir banka ile ilgili önceki tarihlerde kesinleşmiş çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek bazı yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen 'usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu' gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.Rutin işlemlerBankacılık sektöründe rutin olarak yapılan denetime ilişkin sürecin, Ziraat Bank International AG iştirakinde de devam etmekte olduğu, iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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almanya, ziraat bankası, denetleme, açıklama, bankacılık
Ziraat Bankası’ndan ‘ceza’ açıklaması
Ziraat Bankası, Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu BaFin’in Almanya'da faaliyet gösteren Ziraat International'e yüksek cezalar kestiği ve çeşitli yaptırımlar uyguladığı yönündeki haberleri yalanladı
Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamada, Ziraat Bank International AG ilişkilendirilerek yapılan haberlerde geçen 'usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu' gibi mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Ziraat Bankası’ndan, bankanın iştiraklerinden, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek bazı basın yayın organlarınca yapılan haberlere ilişkin
yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "26 Ağustos 2021 tarihinde Alman Denetim Otoritesi BaFin’in internet sitesinde yayımlanan ve adı açıklanmayan başka bir banka ile ilgili önceki tarihlerde kesinleşmiş çeşitli yaptırımların, Ziraat Bank International AG ile ilişkilendirilerek bazı yayın organlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Haberlerde geçen 'usulsüz krediler kullandırıldığı, Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımı yapıldığı, mevduat toplamada kara para şüpheleri, varlık barışı kapsamında denetimsiz, sorgusuz paralar gönderildiği ve bunların ağır cezalara yol açtığı, ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğu' gibi mesnetsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Rutin işlemler
Bankacılık sektöründe rutin olarak yapılan denetime ilişkin sürecin, Ziraat Bank International AG iştirakinde de devam etmekte olduğu, iddia edilenin aksine kesinleşen bir yaptırım kararının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Denetim süreci sırasında alınan geribildirimler çerçevesinde altyapıya yönelik geliştirme ve iyileştirme çalışmaları ise sürdürülmektedir. Söz konusu yanıltıcı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Konu hakkında Bankamızın hukuki hakları saklıdır"