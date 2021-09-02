https://tr.sputniknews.com/20210902/1048544939.html

Atanamayan genç öğretmen, kitap arasında kuruttuğu çiçekleri tabloya dönüştürüyor

Atanamayan genç öğretmen, kitap arasında kuruttuğu çiçekleri tabloya dönüştürüyor

Sınıf öğretmeni mezunu olup henüz ataması yapılmayan Bahoz Damlayıcı adlı genç öğretmen, sokaktan, bahçeden ve parklardan topladığı çiçekleri kitaplar arasında... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T13:28+0300

2021-09-02T13:28+0300

2021-09-02T13:28+0300

multimedya

öğretmen

atama

genç

kitap

çiçek

bahoz damlayıcı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048544826_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_62d2d413f025a8eaee73c7bdb91ab209.jpg

‘Doğanın kendisi bir tablodur’Sputnik’e konuşan Damlayıcı, tüm tasarımları arkadaşı Ayşe Suna ile birlikte yaptığını belirterek, “Ayşe tasarımları yapıyor, ben de çiçek topluyorum. Tabi çiçeklerin nereden, nasıl toplandığı ve nasıl kurutulacağını da iyi bilmek gerek. Hangi çiçeğin hangi mevsimde çıkacağını da bilmek gerek. İlk olarak sokakta, parkta, bahçede çiçek toplayıp atölyeye getiriyorum. Çiçekleri kitapların arasına koyup kurutuyoruz. Ardından yaptığımız tasarım için hazır hale getirip çerçeveleyip tablo haline getiriyoruz. Aslında doğanın kendisi bir tablodur, biz de o tabloyu atölyede farklı tasarımlarla çerçeveliyoruz” dedi.‘4 yıl önce başladı’İlkokuldan beri çiçek kuruttuğunu söyleyen Damlayıcı “Öğretmenimiz bize çiçek kurutmayı öğretti. Sonbahar aylarında yaprak toplayarak tasarımlar yapıyorduk. Herkes çiçek kurutuyordu. Hepimizin tanık olduğu bir kültürdür. 4 yıl önce bir arkadaşım için bir hediye yapmak istedim. Aklıma bu geldi ve kuruttuğum çiçeklerden, güllerden ona bir tablo yapıp hediye ettim. Ondan sonra bu işi neden yapmayayım dedim. Üniversiteyi bitirdikten sonra bu atölyeyi açtım ve bu işi sürdürmeye başladım. Zamanla daha iyi ürünler açığa çıkıyor. Her çalışma sonrakiler için iyi bir deneyim oluyor. Her geçen gün bunu daha iyi geliştiriyoruz" diye konuştu.‘Tablolarda, en az yüz çiçek türü kullandık’“Bunu yapmak büyük bir mutluluk ve haz veriyor” diyen Damlayıcı şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

фото, öğretmen, atama, genç, kitap, çiçek, bahoz damlayıcı