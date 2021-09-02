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https://tr.sputniknews.com/20210902/20-yil-once-bir-yudum-insanda-ferhan-sensoyu-anlatan-ozgenturk-hayat-tiyatro-ulke-kaybetti-1048549564.html
20 yıl önce 'Bir Yudum İnsan'da Ferhan Şensoy'u anlatan Özgentürk: Hayat, tiyatro, ülke kaybetti
20 yıl önce 'Bir Yudum İnsan'da Ferhan Şensoy'u anlatan Özgentürk: Hayat, tiyatro, ülke kaybetti
Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’u yirmi yıl önce belgeselinde konuk eden Özgentürk, “Sadece biz değil hayat kaybetti, tiyatro kaybetti, ülke kaybetti. Bizim bir... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:51+0300
2021-09-02T14:54+0300
görüş
nebil özgentürk
belgesel
ferhan şensoy
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Hayata veda eden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’u 20 yıl önce ‘Bir Yudum İnsan’ belgeselinde konuk eden Nebil Özgentürk, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk oldu.İşte Nebil Özgetürk’ün anlatımıyla Ferhan Şensoy:“Bir isyan sesi daha kesildi ona üzülüyorum. Bizim hayatımıza karışma diyenlerin hep yanında olurdu. Hayattan ve güzelliklerden bahsedilen yerlerde hep Ferhan Şensoy vardı. Ferhan Şensoy’u kaybettiğimize çok üzgünüm ama sadece biz değil hayat kaybetti, tiyatro kaybetti, ülke kaybetti. Bizim bir tarafımız eksildi. Ferhan abinin sağlığı el verseydi oyunları da söz konusu olsaydı bazen bazı kentlerde oyunlarını oynayacak salon bulamazdı diye tahmin ediyorum, bunları Genco abinin yakınmasından biliyorum.‘Bu oyunu kaldır, yoksa seni yakacağız’20 yıl önce Ferhan abinin belgeselini yapmış olmaktan onur duyuyorum. 1980’lerde Şan Tiyatrosu’nda Muzır Müzikal Sahnesi oyunu vardı. Ferhan abi hep bizi güldüren adam olarak algılanıyor ama aynı zamanda bizi ağlatan adam. Muzır Müzikal eleştirel bir oyundu ve kökten dinci, yobazlara karşı da metinler serpiştirilmişti. Şan Tiyatrosu yakıldı çünkü o zaman ki Taliban kafalıların ve Madımak’a hazırlananların canını sıktı. Bir gün oyun sırasında Şan Tiyatrosu’nu yaktılar ve Ferhan abi bana bunları ağlayarak anlattı. Ferhan Abi bu konu hakkında bir metin yazdı ve oyun sahneye koydu. Bu oyun, Şan Tiyatrosu’nda oynanırken öldürmek istediler. Ferhan abi o kadar tepki alıyordu ki ‘Bu oyunu kaldır yoksa seni yakacağız’ diyen tehditleri anlatıyor belgeselde.‘Susanlar düşünsün, susanlar utansınlar’Uğur Mumcu da aylarca tehdit edildi, ‘Bombayla öldüreceğiz’ dediler ve öldürdüler. Biz Uğur Mumcuları neden hala sevgiyle anıyoruz? Çünkü evlatlarına iki koltuk, iki daktilo iki de ev bıraktı. Namuslarıyla yaşadılar. Bütün insanlığın ortak sevgi havuzuna sokulduğunu fark ediyorum. Herkes saygı duyuyor bu çok değerli bir yaşam. İnsan böyle yaşlanmalı. Pek çok insan utanarak ölecekler bu ülkede. Sanatçının düşünmesinden, söz söylemesinden yanayım. Susanlar düşünsün, susanlar utansınlar.”
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nebil özgentürk, belgesel, ferhan şensoy

20 yıl önce 'Bir Yudum İnsan'da Ferhan Şensoy'u anlatan Özgentürk: Hayat, tiyatro, ülke kaybetti

14:51 02.09.2021 (güncellendi: 14:54 02.09.2021)
© AAFerhan Şensoy
Ferhan Şensoy - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Gazeteci Atilla Güner - Sputnik Türkiye
Atilla Güner
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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’u yirmi yıl önce belgeselinde konuk eden Özgentürk, “Sadece biz değil hayat kaybetti, tiyatro kaybetti, ülke kaybetti. Bizim bir tarafımız eksildi” dedi.
Hayata veda eden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’u 20 yıl önce ‘Bir Yudum İnsan’ belgeselinde konuk eden Nebil Özgentürk, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk oldu.
İşte Nebil Özgetürk’ün anlatımıyla Ferhan Şensoy:
“Bir isyan sesi daha kesildi ona üzülüyorum. Bizim hayatımıza karışma diyenlerin hep yanında olurdu. Hayattan ve güzelliklerden bahsedilen yerlerde hep Ferhan Şensoy vardı. Ferhan Şensoy’u kaybettiğimize çok üzgünüm ama sadece biz değil hayat kaybetti, tiyatro kaybetti, ülke kaybetti. Bizim bir tarafımız eksildi. Ferhan abinin sağlığı el verseydi oyunları da söz konusu olsaydı bazen bazı kentlerde oyunlarını oynayacak salon bulamazdı diye tahmin ediyorum, bunları Genco abinin yakınmasından biliyorum.

‘Bu oyunu kaldır, yoksa seni yakacağız’

20 yıl önce Ferhan abinin belgeselini yapmış olmaktan onur duyuyorum. 1980’lerde Şan Tiyatrosu’nda Muzır Müzikal Sahnesi oyunu vardı. Ferhan abi hep bizi güldüren adam olarak algılanıyor ama aynı zamanda bizi ağlatan adam. Muzır Müzikal eleştirel bir oyundu ve kökten dinci, yobazlara karşı da metinler serpiştirilmişti. Şan Tiyatrosu yakıldı çünkü o zaman ki Taliban kafalıların ve Madımak’a hazırlananların canını sıktı. Bir gün oyun sırasında Şan Tiyatrosu’nu yaktılar ve Ferhan abi bana bunları ağlayarak anlattı. Ferhan Abi bu konu hakkında bir metin yazdı ve oyun sahneye koydu. Bu oyun, Şan Tiyatrosu’nda oynanırken öldürmek istediler. Ferhan abi o kadar tepki alıyordu ki ‘Bu oyunu kaldır yoksa seni yakacağız’ diyen tehditleri anlatıyor belgeselde.

‘Susanlar düşünsün, susanlar utansınlar’

Uğur Mumcu da aylarca tehdit edildi, ‘Bombayla öldüreceğiz’ dediler ve öldürdüler. Biz Uğur Mumcuları neden hala sevgiyle anıyoruz? Çünkü evlatlarına iki koltuk, iki daktilo iki de ev bıraktı. Namuslarıyla yaşadılar. Bütün insanlığın ortak sevgi havuzuna sokulduğunu fark ediyorum. Herkes saygı duyuyor bu çok değerli bir yaşam. İnsan böyle yaşlanmalı. Pek çok insan utanarak ölecekler bu ülkede. Sanatçının düşünmesinden, söz söylemesinden yanayım. Susanlar düşünsün, susanlar utansınlar.”
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