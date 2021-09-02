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https://tr.sputniknews.com/20210902/2020-tokyo-paralimpik-oyunlari-elif-ildem-finale-yukseldi-1048536066.html
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları: Elif İldem finale yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları: Elif İldem finale yükseldi
Tokyo Paralimpik Oyunları yüzme kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem finale yükseldi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T06:22+0300
2021-09-02T06:22+0300
2021-09-02T06:21+0300
dünya
2020 tokyo olimpiyatları
2020 tokyo paralimpik oyunları
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Tokyo Paralimpik Oyunları yüzme kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem finale yükseldi. Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, elemelerin ikinci serisinde mücadele etti. Milli sporcu, 1 dakika 32.86 saniyeyle serisinde 5'inci, genel sıralamada ise 8'inci olarak finale kaldı. Final yarışı, TSİ 13.01'de başlayacak.
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2020 tokyo olimpiyatları, 2020 tokyo paralimpik oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları: Elif İldem finale yükseldi
Tokyo Paralimpik Oyunları
yüzme kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem finale yükseldi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, elemelerin ikinci serisinde mücadele etti.
Milli sporcu, 1 dakika 32.86 saniyeyle serisinde 5'inci, genel sıralamada ise 8'inci olarak finale kaldı. Final yarışı, TSİ 13.01'de başlayacak.