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35 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık
35 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık
Ağrı Dağı'nda 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego, 88 yaşında koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Palego... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-02T16:26+0300
yaşam
italya
ağrı dağı
araştırma
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda 1986 yılından bu yana Nuh'un gemisini arayan İtalyan araştırmacı Angelo Palego, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Palego, durumu ağırlaşınca Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kovid-19 testi de pozitif çıkan Palego, 15 Ağustos 2021'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ölüm haberini alan oğlu Stefano Palego, babasının 'Ağrı Dağı ve çevresine gömülmek istiyorum' vasiyeti üzerine harekete geçti ve İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla Doğubayazıt'ta turizmcilik yapan Murat Şahin'i vekil tayin etti.Şahin, önce Doğubayazıt Belediyesi ile görüşerek Ağrı Dağı'nı gören bir yerden toprak verilmesi için talepte bulundu. Belediye yöneticilerinin Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için yer ayarlayacaklarını belirtmelerinin ardından Şahin, Erzurum'da resmi işlemleri yapılan Palego'nun cenazesini teslim aldı.'Ağrı Dağı'nı gören bu mezarlıkta toprağa vereceğiz'Palego'nun bir Ağrı Dağı sevdalısı olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20191114/nuhun-gemisi-3-boyutlu-goruntulendi-1040625788.html
italya
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italya, ağrı dağı, araştırma, türkiye’de kovid-19 salgını

35 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık

16:25 02.09.2021 (güncellendi: 16:26 02.09.2021)
© DHAAğrı Dağı'nda 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego
Ağrı Dağı'nda 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
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Ağrı Dağı'nda 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego, 88 yaşında koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Palego, vasiyeti üzerine Nuh'un gemisini aradığı Ağrı Dağı'nın karşısındaki mezarlıkta defnedilecek.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda 1986 yılından bu yana Nuh'un gemisini arayan İtalyan araştırmacı Angelo Palego, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Palego, durumu ağırlaşınca Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kovid-19 testi de pozitif çıkan Palego, 15 Ağustos 2021'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ölüm haberini alan oğlu Stefano Palego, babasının 'Ağrı Dağı ve çevresine gömülmek istiyorum' vasiyeti üzerine harekete geçti ve İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla Doğubayazıt'ta turizmcilik yapan Murat Şahin'i vekil tayin etti.
Şahin, önce Doğubayazıt Belediyesi ile görüşerek Ağrı Dağı'nı gören bir yerden toprak verilmesi için talepte bulundu. Belediye yöneticilerinin Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için yer ayarlayacaklarını belirtmelerinin ardından Şahin, Erzurum'da resmi işlemleri yapılan Palego'nun cenazesini teslim aldı.

'Ağrı Dağı'nı gören bu mezarlıkta toprağa vereceğiz'

Palego'nun bir Ağrı Dağı sevdalısı olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

"1986 yılından beri Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini arıyordu. Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inandığı için bölgede sürekli araştırmalar yapıyor, ülkesindeki gazetelerde bunları yayınlıyordu. Palego, gemisini bulması halinde insanların Nuh Tufanı'na inanacaklarına, hata yapmayacaklarına ve dünyaya barış geleceğini ümit ediyor, bunun için her yıl araştırma yapmak üzere Doğubayazıt'a geliyordu. Yaklaşık 6 ay önce geldiği bölgede araştırma yaparken otelde rahatsızlanınca Doğubayazıt'ta hastaneye kaldırılan Palego, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ailesi de İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla bana vekalet gönderince defin işlemleri için çalışma başlattım. Doğubayazıt Belediyesi, Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için bir bölüm oluşturdu. Ağrı Dağı sevdalısı Palego'nun cenazesini vasiyeti üzerine bugün akşam saatlerinde Ağrı Dağı'nı gören bu mezarlıkta toprağa vereceğiz."

Nuh'un Gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2019
YAŞAM
'Nuh'un Gemisi' 3 boyutlu görüntülendi
14 Kasım 2019, 16:10
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