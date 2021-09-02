https://tr.sputniknews.com/20210902/35-yilini-nuhun-gemisini-aramaya-adayan-arastirmaciya-vasiyeti-uzerine-agri-dagi-manzarali-mezarlik-1048552881.html

35 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık

35 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık

Ağrı Dağı'nda 35 yıldır çalışmalar yürüten İtalyan araştırmacı Angelo Palego, 88 yaşında koronavirüse bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Palego... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T16:25+0300

2021-09-02T16:25+0300

2021-09-02T16:26+0300

yaşam

italya

ağrı dağı

araştırma

türkiye’de kovid-19 salgını

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nda 1986 yılından bu yana Nuh'un gemisini arayan İtalyan araştırmacı Angelo Palego, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Palego, durumu ağırlaşınca Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kovid-19 testi de pozitif çıkan Palego, 15 Ağustos 2021'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ölüm haberini alan oğlu Stefano Palego, babasının 'Ağrı Dağı ve çevresine gömülmek istiyorum' vasiyeti üzerine harekete geçti ve İtalyan Konsolosluğu aracılığıyla Doğubayazıt'ta turizmcilik yapan Murat Şahin'i vekil tayin etti.Şahin, önce Doğubayazıt Belediyesi ile görüşerek Ağrı Dağı'nı gören bir yerden toprak verilmesi için talepte bulundu. Belediye yöneticilerinin Ağrı Dağı'nı gören yeni mezarlıkta Palego için yer ayarlayacaklarını belirtmelerinin ardından Şahin, Erzurum'da resmi işlemleri yapılan Palego'nun cenazesini teslim aldı.'Ağrı Dağı'nı gören bu mezarlıkta toprağa vereceğiz'Palego'nun bir Ağrı Dağı sevdalısı olduğunu hatırlatan Şahin, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20191114/nuhun-gemisi-3-boyutlu-goruntulendi-1040625788.html

italya

ağrı dağı

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italya, ağrı dağı, araştırma, türkiye’de kovid-19 salgını