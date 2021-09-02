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AB veri yasaları kapsamında en yüksek ikinci ceza WhatsApp'a kesildi: 225 milyon euro
AB veri yasaları kapsamında en yüksek ikinci ceza WhatsApp'a kesildi: 225 milyon euro
İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), veri kurallarının ihlali nedeniyle WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verdi. WhatsApp, DPC tarafından verilen en... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T15:28+0300
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Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, veri ihlalleri nedeniyle rekor cezaya çarptırıldı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), WhatsApp'a kişisel bilgilerin korunmasında şeffaf olmaması nedeniyle 225 milyon euro para cezası kesti.WhatsApp'a ayrıca yeni düzenlemeler yapması konusunda uyarıda bulunan DPC, şirketin 2018'de AB tarafından kabul edilen şeffaflık kurallarına uymadığını belirterek, "Buna, WhatsApp ve diğer Facebook şirketleri arasındaki bilgilerin alışverişi de dahil" açıklaması yaptı. Bölgesel merkezi İrlanda'nın Dublin şehrinde bulunan Facebook'tan yapılan açıklamada ise, cezanın uygun bulunmadığı ve temyize gidileceği belirtildi. DPC soruşturmayı, AB tarafından veri korumayla ilgili yeni kuralların yürürlüğe girmesinin ardından, üç yıl önce başlatmıştı. Ceza, DPC tarafından bir kuruluşa verilen en yüksek, AB veri yasaları kapsamında ise en yüksek ikinci ceza olarak kayıtlara geçti. En büyüğü ise 30 Temmuz'da Amazon'a verilen 746 million euro'luk ceza olmuştu.
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AB veri yasaları kapsamında en yüksek ikinci ceza WhatsApp'a kesildi: 225 milyon euro

15:28 02.09.2021
© AA / Aytaç Ünal WhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA / Aytaç Ünal
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İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), veri kurallarının ihlali nedeniyle WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verdi. WhatsApp, DPC tarafından verilen en yüksek, AB veri yasaları kapsamında bir kuruluşa verilen en yüksek ikinci cezayı almış oldu.
Facebook bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, veri ihlalleri nedeniyle rekor cezaya çarptırıldı.
İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), WhatsApp'a kişisel bilgilerin korunmasında şeffaf olmaması nedeniyle 225 milyon euro para cezası kesti.
WhatsApp'a ayrıca yeni düzenlemeler yapması konusunda uyarıda bulunan DPC, şirketin 2018'de AB tarafından kabul edilen şeffaflık kurallarına uymadığını belirterek, "Buna, WhatsApp ve diğer Facebook şirketleri arasındaki bilgilerin alışverişi de dahil" açıklaması yaptı.
Bölgesel merkezi İrlanda'nın Dublin şehrinde bulunan Facebook'tan yapılan açıklamada ise, cezanın uygun bulunmadığı ve temyize gidileceği belirtildi.
DPC soruşturmayı, AB tarafından veri korumayla ilgili yeni kuralların yürürlüğe girmesinin ardından, üç yıl önce başlatmıştı.
Ceza, DPC tarafından bir kuruluşa verilen en yüksek, AB veri yasaları kapsamında ise en yüksek ikinci ceza olarak kayıtlara geçti. En büyüğü ise 30 Temmuz'da Amazon'a verilen 746 million euro'luk ceza olmuştu.
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