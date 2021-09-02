https://tr.sputniknews.com/20210902/abd-savunma-bakani-ile-genelkurmay-baskanindan-celiskili-talibanla-is-birligi-aciklamalari-1048537873.html
ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'ndan çelişkili 'Taliban'la iş birliği' açıklamaları
ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'ndan çelişkili 'Taliban'la iş birliği' açıklamaları
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban ile ilişkilerin tahliyelerin koordinasyonu ile sınırlı olduğunu ve bunun daha geniş konularda iş birliği yapacakları... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T09:35+0300
2021-09-02T09:35+0300
2021-09-02T09:36+0300
politika
abd
türkiye
taliban
mark milley
açıklama
lloyd austin
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Bakan Austin ve Orgeneral Milley, ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından burada görev alan askerlere teşekkür etmek üzere ortak basın toplantısı düzenledi.ABD’nin çekilmesinin doğru olduğunu savunan Austin ve Milley, Afganistan’dan 124 binden fazla kişinin tahliye edilmiş olmasından gurur duyduklarını dile getirdi.Milley, askeri sürecin bittiğine ve Afganistan’da artık diplomatik bir sürecin işleyeceğine dikkat çekti.'Sadece sınırlı konuda çalıştık'Taliban* ile iş birliği yapılmasına ilişkin soruya yanıt veren Austin, "Sadece sınırlı sayıdaki konuda Taliban ile çalıştık. O da mümkün olduğunca fazla insanı oradan çıkarmaktı. Dolayısıyla buradan mantık yürüterek bu başka daha geniş konularda da birlikte çalışacağımız anlamına gelmiyor." dedi.Aynı soruya Orgeneral Milley ise Taliban’ın geçmişte acımasız olduğunu ancak değişip değişmeyeceklerinin görülmesi gerektiği yanıtını verdi."IŞİD-Horasan ile mücadele konusunda Taliban ile iş birliği yapmanız ihtimal dahilinde mi?" sorusunu ise Milley, "Bu mümkün" diye yanıtladı.Kabil’deki hava saldırısında başkaları da öldüKabil’de IŞİD-Horasan'a ait bomba yüklü bir aracın hava saldırısı ile vurulması sonucu sivillerin de hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Milley, şu ifadeleri kullandı:"Birçok farklı yollarla orada öldürdüklerimizden en az birinin IŞİD mensubu olduğunu biliyoruz. Başkaları da öldü mü? Evet, öldürülen başkaları da var ama kim olduklarını bilmiyoruz. Tüm bunları inceliyoruz."Pazar günü Kabil’de düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6’sı çocuk en az 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210902/taliban-katar-ile-kabil-havaalani-konusunda-henuz-anlasmaya-varamadik-1048534614.html
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abd, türkiye, taliban, mark milley, açıklama, lloyd austin
ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı'ndan çelişkili 'Taliban'la iş birliği' açıklamaları
09:35 02.09.2021 (güncellendi: 09:36 02.09.2021)
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Taliban ile ilişkilerin tahliyelerin koordinasyonu ile sınırlı olduğunu ve bunun daha geniş konularda iş birliği yapacakları anlamına gelmediğini ifade ederken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Afganistan’da IŞİD-Horasan örgütüne karşı gelecekte Taliban ile işbirliği yapmalarının mümkün olduğunu söyledi.
Bakan Austin ve Orgeneral Milley, ABD birliklerinin Afganistan’dan çekilmesinin ardından burada görev alan askerlere teşekkür etmek üzere ortak basın toplantısı düzenledi.
ABD’nin çekilmesinin doğru olduğunu savunan Austin ve Milley, Afganistan’dan 124 binden fazla kişinin tahliye edilmiş olmasından gurur duyduklarını dile getirdi.
Milley, askeri sürecin bittiğine ve Afganistan’da artık diplomatik bir sürecin işleyeceğine dikkat çekti.
'Sadece sınırlı konuda çalıştık'
Taliban* ile iş birliği yapılmasına ilişkin soruya yanıt veren Austin, "Sadece sınırlı sayıdaki konuda Taliban ile çalıştık. O da mümkün olduğunca fazla insanı oradan çıkarmaktı. Dolayısıyla buradan mantık yürüterek bu başka daha geniş konularda da birlikte çalışacağımız anlamına gelmiyor." dedi.
Aynı soruya Orgeneral Milley ise Taliban’ın geçmişte acımasız olduğunu ancak değişip değişmeyeceklerinin görülmesi gerektiği yanıtını verdi.
"IŞİD-Horasan ile mücadele konusunda Taliban ile iş birliği yapmanız ihtimal dahilinde mi?" sorusunu ise Milley, "Bu mümkün" diye yanıtladı.
Kabil’deki hava saldırısında başkaları da öldü
Kabil’de IŞİD-Horasan'a ait bomba yüklü bir aracın hava saldırısı ile vurulması sonucu sivillerin de hayatını kaybedip kaybetmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Milley, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok farklı yollarla orada öldürdüklerimizden en az birinin IŞİD mensubu olduğunu biliyoruz. Başkaları da öldü mü? Evet, öldürülen başkaları da var ama kim olduklarını bilmiyoruz. Tüm bunları inceliyoruz."
Pazar günü Kabil’de düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 6’sı çocuk en az 10 kişinin öldüğü ortaya çıkmıştı.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.