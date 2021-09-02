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ABD’nin Teksas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasağı yürürlüğe girdi
ABD’nin Teksas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasağı yürürlüğe girdi
ABD’nin Teksas eyaletinde kadınların hamileliklerinin 6’ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T00:00+0300
2021-09-02T00:01+0300
dünya
abd
teksas
kürtaj yasağı
kürtaj
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ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın 1 Eylül’de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak yasaya yeşil ışık yakmış oldu.ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, 'aşırı' olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söyledi.Biden, yasanın, özellikle de azınlık ve düşük gelirli kadınların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmasına engel olacağının da altını çizdi.Teksas'ta geçen mayıs ayında kabul edilen yasa, uzmanlarca ABD’nin en sert kürtaj yasalarından biri olarak gösteriliyor.Yasayla hamileliklerinin 6’ncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırması yasaklanırken, kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor.Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.Yasa, ABD Yüksek Mahkemesi’nin eyaletlerin ceninin yaşayabildiğinin kesinleştiği 22-24 haftadan önce kürtaj yaptırmanın yasaklanamayacağına dair önceki kararları ile çeliştiği ve kadınların 6 haftadan önce hamile olduklarını öğrenmelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210520/teksastan-6-haftaya-varan-hamilelige-kurtaji-yasagi-yurttas-saglik-calisanina-tecavuzcu-kurbanina-1044549680.html
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abd, teksas, kürtaj yasağı, kürtaj, yasak, yasa, teklif

ABD’nin Teksas eyaletinde tartışmalı kürtaj yasağı yürürlüğe girdi

00:00 02.09.2021 (güncellendi: 00:01 02.09.2021)
© TwitterKürtaj
Kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Twitter
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ABD’nin Teksas eyaletinde kadınların hamileliklerinin 6’ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan yasa yürürlüğe girdi.
ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın 1 Eylül’de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak yasaya yeşil ışık yakmış oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada, 'aşırı' olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söyledi.
Biden, yasanın, özellikle de azınlık ve düşük gelirli kadınların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşmasına engel olacağının da altını çizdi.
Teksas'ta geçen mayıs ayında kabul edilen yasa, uzmanlarca ABD’nin en sert kürtaj yasalarından biri olarak gösteriliyor.
Yasayla hamileliklerinin 6’ncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırması yasaklanırken, kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor.
Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.
Yasa, ABD Yüksek Mahkemesi’nin eyaletlerin ceninin yaşayabildiğinin kesinleştiği 22-24 haftadan önce kürtaj yaptırmanın yasaklanamayacağına dair önceki kararları ile çeliştiği ve kadınların 6 haftadan önce hamile olduklarını öğrenmelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
ABD kürtaj yasaklarına karşı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2021
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Teksas'tan 6 haftaya varan hamileliğe kürtajı yasağı: Yurttaş sağlık çalışanına, tecavüzcü kurbanına dava açabilecek
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