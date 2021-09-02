https://tr.sputniknews.com/20210902/acun-ilicali-haluk-leventle-gorusuyor-iddiasi-1048554057.html

‘Acun Ilıcalı, Haluk Levent’le görüşüyor’ iddiası

‘Acun Ilıcalı, Haluk Levent’le görüşüyor’ iddiası

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için harekete geçti. Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için uğraştığı iddia edildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T16:54+0300

2021-09-02T16:54+0300

2021-09-02T16:54+0300

türkiye

kültür & sanat

acun ilıcalı

ebru gündeş

o ses türkiye

sanat

hadise

haluk levent

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Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Kasım ayında yeni sezon çekimleri başlayacak şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'in geleceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı'nın farklı bir isme teklif götürdüğü belirtildi.Karar.com’da yer alan habere göre, Ilıcalı, Levent'e teklif götürdü ve sanatçıyı ikna etmek için kolları sıvadı. Uzun süredir Levent'i transfer etmeye uğraşan Ilıcalı'nın henüz olumlu bir sonuç alamadığı belirtildi.

türkiye

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kültür & sanat, acun ilıcalı, ebru gündeş, o ses türkiye, sanat, hadise, haluk levent