‘Acun Ilıcalı, Haluk Levent’le görüşüyor’ iddiası

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Kasım ayında yeni sezon çekimleri başlayacak şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'in geleceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı'nın farklı bir isme teklif götürdüğü belirtildi.Karar.com’da yer alan habere göre, Ilıcalı, Levent'e teklif götürdü ve sanatçıyı ikna etmek için kolları sıvadı. Uzun süredir Levent'i transfer etmeye uğraşan Ilıcalı'nın henüz olumlu bir sonuç alamadığı belirtildi.
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'nin yeni sezonu için harekete geçti. Ilıcalı'nın Haluk Levent'i jüri koltuğuna oturtmak için uğraştığı iddia edildi.
Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ve Kasım ayında yeni sezon çekimleri başlayacak şarkı yarışması O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda kimin oturacağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Yarışmadan ayrılacağı konuşulan Hadise'nin yerine Ebru Gündeş'in geleceği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise Acun Ilıcalı'nın farklı bir isme teklif götürdüğü belirtildi.
Karar.com’da yer alan habere göre, Ilıcalı, Levent'e teklif götürdü ve sanatçıyı ikna etmek için kolları sıvadı. Uzun süredir Levent'i transfer etmeye uğraşan Ilıcalı'nın henüz olumlu bir sonuç alamadığı belirtildi.