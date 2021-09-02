https://tr.sputniknews.com/20210902/afganistanin-pervan-vilayetinde-taliban-ile-silahli-gruplar-arasinda-catisma-4-olu-1048533364.html
Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban ile silahlı gruplar arasında çatışma: 4 ölü
Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban ile silahlı gruplar arasında çatışma: 4 ölü
Afganistan'ın Pervan vilayetinde, ülkenin büyük kısmını ele geçiren Taliban ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 4 kişi öldü. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T01:24+0300
2021-09-02T01:24+0300
2021-09-02T01:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Taliban* militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, başkent Kabil yakınındaki Pervan vilayetinde silahlı çatışma meydana geldi.Sputnik'e konuşan bir kaynak, Taliban militanları ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'inin de yaralandığı bilgisini verdi.Yaralılar, civar bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.Hayatını kaybedenler arasında Taliban mensuplarının olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmiş, ABD destekli merkezi hükümetin hakimiyetine son vermişti.Kabil'in ele geçirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçmıştı.Taliban'ın ülkede hakimiyeti ele alması, binlerce Afganın ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
https://tr.sputniknews.com/20210901/afganistanin-tacikistan-buyukelcisi-taliban-pencsir-direnis-grubunun-liderini-oldurmek-istiyor-1048502303.html
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Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban ile silahlı gruplar arasında çatışma: 4 ölü
Afganistan'ın Pervan vilayetinde, ülkenin büyük kısmını ele geçiren Taliban ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda 4 kişi öldü.
Taliban* militanlarının büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da, başkent Kabil yakınındaki Pervan vilayetinde silahlı çatışma meydana geldi.
Sputnik'e konuşan bir kaynak, Taliban militanları ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'inin de yaralandığı bilgisini verdi.
Yaralılar, civar bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenler arasında Taliban mensuplarının olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.
Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmiş, ABD destekli merkezi hükümetin hakimiyetine son vermişti.
Kabil'in ele geçirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçmıştı.
Taliban'ın ülkede hakimiyeti ele alması, binlerce Afganın ülkeyi terk etmesine neden olmuştu.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.