Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210902/agustosta-en-cok-salataligin-fiyati-artti-1048545435.html
Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı
Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı
İstanbul Ticaret Odası tarafından, kentte ağustosta fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünün yüzde 49.48 ile salatalık, en fazla azalan ürünün ise yüzde... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T13:20+0300
2021-09-02T13:20+0300
ekonomi
enflasyon
istanbul ticaret odası (ito)
erik
gıda
zam
fiyat
salatalık
manav
geçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048545390_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d02d840646b7931278f26da232f78ac6.jpg
İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 130'unun perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.Ağustos ayında gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 49.48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 43.09 ile limon, yüzde 40.87 ile kabak, yüzde 24.40 ile taze fasulye, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 15.14 ile şehir içi tren ve şehir içi otobüs bilet ücretleri olarak belirlendi.Erik yüzde 24.32 ucuzladıGeçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik, yüzde 24.32 düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence grubundan yüzde 12.95 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11.73 ile yaş üzüm, aynı gruptan yüzde 10.94 ile armut olarak kayıtlara geçti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048545390_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f24580162cb50d14606ed38e9526969e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), erik, gıda, zam, fiyat, salatalık, manav , geçim

Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı

13:20 02.09.2021
© AASalatalık
Salatalık - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Ticaret Odası tarafından, kentte ağustosta fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünün yüzde 49.48 ile salatalık, en fazla azalan ürünün ise yüzde 24.32 erik olduğu bildirildi.
İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 130'unun perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Ağustos ayında gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 49.48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 43.09 ile limon, yüzde 40.87 ile kabak, yüzde 24.40 ile taze fasulye, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 15.14 ile şehir içi tren ve şehir içi otobüs bilet ücretleri olarak belirlendi.

Erik yüzde 24.32 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik, yüzde 24.32 düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence grubundan yüzde 12.95 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11.73 ile yaş üzüm, aynı gruptan yüzde 10.94 ile armut olarak kayıtlara geçti.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce