https://tr.sputniknews.com/20210902/agustosta-en-cok-salataligin-fiyati-artti-1048545435.html

Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı

Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı

İstanbul Ticaret Odası tarafından, kentte ağustosta fiyatı önceki aya göre en çok artan ürünün yüzde 49.48 ile salatalık, en fazla azalan ürünün ise yüzde... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T13:20+0300

2021-09-02T13:20+0300

2021-09-02T13:20+0300

ekonomi

enflasyon

istanbul ticaret odası (ito)

erik

gıda

zam

fiyat

salatalık

manav

geçim

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İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 130'unun perakende fiyatı artarken, 16 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.Ağustos ayında gıda harcamaları yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 49.48 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 43.09 ile limon, yüzde 40.87 ile kabak, yüzde 24.40 ile taze fasulye, ulaştırma ve haberleşme grubundan yüzde 15.14 ile şehir içi tren ve şehir içi otobüs bilet ücretleri olarak belirlendi.Erik yüzde 24.32 ucuzladıGeçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik, yüzde 24.32 düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence grubundan yüzde 12.95 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11.73 ile yaş üzüm, aynı gruptan yüzde 10.94 ile armut olarak kayıtlara geçti.

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enflasyon, istanbul ticaret odası (ito), erik, gıda, zam, fiyat, salatalık, manav , geçim