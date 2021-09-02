https://tr.sputniknews.com/20210902/ahmet-hakandan-bolu-belediye-baskani-ozcana-fasist-oldugunuz-kadar-muptezelmissiniz-de-1048538123.html

Ahmet Hakan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de

Ahmet Hakan'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de" diye seslendi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T09:47+0300

2021-09-02T09:47+0300

2021-09-02T09:47+0300

türkiye

chp

ahmet hakan

tanju özcan

kadın

tüp bebek

eleştiri

bolu belediyesi

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, tüp bebek tedavisi için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili anısını anlatan ve tepki çeken CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı eleştirdi.Özcan'ın anlattıklarını "Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan’a 'Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?' demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp 'Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim?' diye cevaplamış" diye özetleyen Hakan, şöyle devam etti:"Tanju Özcan’ın bu anısını, 'Biraz da gülelim eğlenelim' diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı. 'Ülkemde mülteci istemiyorum' tavrını, 'Mülteciye su bile yok' noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a şöyle seslenmek isterim: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de.."

https://tr.sputniknews.com/20210901/bolu-belediye-baskani-ozcan-kadinlardan-ozur-diledi-1048530448.html

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chp, ahmet hakan, tanju özcan, kadın, tüp bebek, eleştiri, bolu belediyesi