https://tr.sputniknews.com/20210902/ak-parti-sozcusu-omer-celik-multecilere-sahip-cikma-gorevini-turkiye-tek-basina-yerine-getiriyor-1048556111.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin bir mülteci daha alacak kapasitesinin olmadığını belirterek, "Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T17:43+0300

2021-09-02T17:43+0300

2021-09-02T18:11+0300

türkiye

ömer çelik

afganistan

mülteci

göç

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Çelik, yüzde 7'lik seçim barajının netleştiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımının bu olduğunu söyledi. Türkiye'nin mültecilere sahip çıkma görevini tek başına yerine getirdiğini belirten Çelik, "Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildir. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek ölüm bölgesine göndermeye çalışıyorlar. Biz böyle bir ülke değiliz. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur" diye konuştu.Türkiye'nin çok sayıda kişiyi güvenli bölgelere iade ettiğini belirten Çelik, "Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Dönmek isteyenlere bu kolaylığı sağlıyoruz. Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkalade yanlış olur" dedi.Çelik, Afganistan'daki kaosun devam etmesi halinde göç dalgasının büyüyeceğine dikkat çekerek, "Suriye için önerilen model güvenli bölgenin, uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbaşkanımız çok ısrar etti ama buna yanaşmayanlar göç sorununun ortaya çıktığını gördü. Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir" ifadesini kullandı.Türkiye'nin savunma sanayi alanında 'oyun değiştirici' konuma geldiğini vurgulayan Çelik, "Geçtiğimiz hafta önemli açılışların yapıldığı haftaydı. Dünyada savunma sanayiindeki yarış büyük boyutlara erişmiş durumda. Yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağı, rakipler tarafından kullanılması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendireceği bir mesele olmuştur. Pek çok aşamadan geçilerek oyun değiştirici güç olarak İHA, SİHA TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir" diye konuştu.Çelik, sözlerine şöyle devam etti:Hepiniz takip ediyorsunuz sık sık ABD, İngiliz, Rusya gibi bazı ülkelerdeki kuruluşların değerlendirmelerinde Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA'larla oyun değiştirici kabiliyete ulaştığı vurgulanıyor. Savunma sanayii konusunda kabilyetimizi bu kadar zor bir coğrafyada, son derece önemli olacaktır. En son orman yangınlarında da bunların ne kadar önemli olduğunu gördük.Afganistan'dan 1409 Türk vatandaşının tahliye edildiğini hatırlatan Çelik, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de söyledi. Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 yıl Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağladığını hatırlatarak, "Fiili güç olan Taliban ile de görüşmeler sürüyor. Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Umarız ki Afganistan bütün terör örgütlerinden temizlenmiş olur, Afgan halkının çektiği acılar da son bulur" değerlendirmesinde bulundu.

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ömer çelik, afganistan, mülteci, göç