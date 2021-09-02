Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/ak-parti-sozcusu-omer-celik-multecilere-sahip-cikma-gorevini-turkiye-tek-basina-yerine-getiriyor-1048556111.html
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin bir mülteci daha alacak kapasitesinin olmadığını belirterek, "Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T17:43+0300
2021-09-02T18:11+0300
türkiye
ömer çelik
afganistan
mülteci
göç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_0461b86055b18350107c682fc5ddcd05.jpg
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Çelik, yüzde 7'lik seçim barajının netleştiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımının bu olduğunu söyledi. Türkiye'nin mültecilere sahip çıkma görevini tek başına yerine getirdiğini belirten Çelik, "Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildir. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek ölüm bölgesine göndermeye çalışıyorlar. Biz böyle bir ülke değiliz. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur" diye konuştu.Türkiye'nin çok sayıda kişiyi güvenli bölgelere iade ettiğini belirten Çelik, "Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Dönmek isteyenlere bu kolaylığı sağlıyoruz. Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkalade yanlış olur" dedi.Çelik, Afganistan'daki kaosun devam etmesi halinde göç dalgasının büyüyeceğine dikkat çekerek, "Suriye için önerilen model güvenli bölgenin, uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbaşkanımız çok ısrar etti ama buna yanaşmayanlar göç sorununun ortaya çıktığını gördü. Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir" ifadesini kullandı.Türkiye'nin savunma sanayi alanında 'oyun değiştirici' konuma geldiğini vurgulayan Çelik, "Geçtiğimiz hafta önemli açılışların yapıldığı haftaydı. Dünyada savunma sanayiindeki yarış büyük boyutlara erişmiş durumda. Yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağı, rakipler tarafından kullanılması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendireceği bir mesele olmuştur. Pek çok aşamadan geçilerek oyun değiştirici güç olarak İHA, SİHA TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir" diye konuştu.Çelik, sözlerine şöyle devam etti:Hepiniz takip ediyorsunuz sık sık ABD, İngiliz, Rusya gibi bazı ülkelerdeki kuruluşların değerlendirmelerinde Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA'larla oyun değiştirici kabiliyete ulaştığı vurgulanıyor. Savunma sanayii konusunda kabilyetimizi bu kadar zor bir coğrafyada, son derece önemli olacaktır. En son orman yangınlarında da bunların ne kadar önemli olduğunu gördük.Afganistan'dan 1409 Türk vatandaşının tahliye edildiğini hatırlatan Çelik, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de söyledi. Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 yıl Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağladığını hatırlatarak, "Fiili güç olan Taliban ile de görüşmeler sürüyor. Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Umarız ki Afganistan bütün terör örgütlerinden temizlenmiş olur, Afgan halkının çektiği acılar da son bulur" değerlendirmesinde bulundu.
türkiye
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_e1ff3e3685bd03780c0bea819c234247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ömer çelik, afganistan, mülteci, göç

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur

17:43 02.09.2021 (güncellendi: 18:11 02.09.2021)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin bir mülteci daha alacak kapasitesinin olmadığını belirterek, "Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildir. Mültecilere sahip çıkma görevini Türkiye tek başına yerine getiriyor. Türkiye üzerine sorumluluk yüklenecek ülke değildir" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Çelik, yüzde 7'lik seçim barajının netleştiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımının bu olduğunu söyledi.
Türkiye'nin mültecilere sahip çıkma görevini tek başına yerine getirdiğini belirten Çelik, "Türkiye bütün dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak ülke değildir. Başka ülkeler mültecilerin botlarını şişleyerek ölüm bölgesine göndermeye çalışıyorlar. Biz böyle bir ülke değiliz. Bundan sonra Türkiye'nin bir mülteci alacak daha kapasitesi yoktur" diye konuştu.
Türkiye'nin çok sayıda kişiyi güvenli bölgelere iade ettiğini belirten Çelik, "Türkiye en geniş kapsamlı iade merkezlerine sahip ülkelerin başında geliyor. Dönmek isteyenlere bu kolaylığı sağlıyoruz. Buradaki meseleye kapsamlı bir şekilde bakmak gerekir. Türkiye'nin demokratik, nüfus güvenliği önemli meselelerden biridir. Türkiye kendi değerlerine yakışan şekilde ölümden kaçan insanlara kucak açmıştır. Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkalade yanlış olur" dedi.
Çelik, Afganistan'daki kaosun devam etmesi halinde göç dalgasının büyüyeceğine dikkat çekerek, "Suriye için önerilen model güvenli bölgenin, uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbaşkanımız çok ısrar etti ama buna yanaşmayanlar göç sorununun ortaya çıktığını gördü. Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin savunma sanayi alanında 'oyun değiştirici' konuma geldiğini vurgulayan Çelik, "Geçtiğimiz hafta önemli açılışların yapıldığı haftaydı. Dünyada savunma sanayiindeki yarış büyük boyutlara erişmiş durumda. Yeni gelişen teknolojilerin savunma sistemlerine nasıl uygulanacağı, rakipler tarafından kullanılması halinde savunma sistemlerinin nasıl güçlendireceği bir mesele olmuştur. Pek çok aşamadan geçilerek oyun değiştirici güç olarak İHA, SİHA TİHA dediğimiz yeni unsurlar devreye girmiştir" diye konuştu.
Çelik, sözlerine şöyle devam etti:
Hepiniz takip ediyorsunuz sık sık ABD, İngiliz, Rusya gibi bazı ülkelerdeki kuruluşların değerlendirmelerinde Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA'larla oyun değiştirici kabiliyete ulaştığı vurgulanıyor. Savunma sanayii konusunda kabilyetimizi bu kadar zor bir coğrafyada, son derece önemli olacaktır. En son orman yangınlarında da bunların ne kadar önemli olduğunu gördük.
Afganistan'dan 1409 Türk vatandaşının tahliye edildiğini hatırlatan Çelik, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de söyledi.
Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 yıl Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağladığını hatırlatarak, "Fiili güç olan Taliban ile de görüşmeler sürüyor. Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Umarız ki Afganistan bütün terör örgütlerinden temizlenmiş olur, Afgan halkının çektiği acılar da son bulur" değerlendirmesinde bulundu.
960000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:10Saadet Partisi: Dolaylı yoldan aşı zorunluluğu dayatılması temel insan haklarının ihlali
18:09Zonguldak'ta deniz çamur rengine döndü
18:01Trabzon'da 3 kızını öldüren imamdan intihar girişimi
17:56Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki
17:51Bitlis'te şarbon karantinası
17:43AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir, Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur
17:41Mardin'de 3 mahalle karantinaya alındı
17:39Japonya'daki Moderna aşılarında bulunan yabancı maddenin ne olduğu ortaya çıktı
17:28Pençşir’deki direnişçiler: Taliban’a El Kaide katıldı
17:27FSB, 1945'te Sovyet vatandaşlarının Japonlar tarafından infazına ilişkin belgeyi yayınladı
17:23Sazlıdere Barajı'nda içme suyu havzasını dolduran ve şeklini değiştirenler suçüstü yakalandı
17:21Paşinyan: Dağlık Karabağ’daki kriz çözülmedi
17:13Satın alacakmış gibi inceledi, altın bilezikle kuyumcudan koşarak kaçtı
17:05Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
17:00Kargo paketlerini çöpe atanları bekleyen büyük tehlike
17:00İstanbul'da 100 binden fazla kişi kiralık ev arıyor: 'Semt seçme lüksü kalmadı'
16:59Gazeteci Celal Eren Çelik: Az önce yumruklu saldırıya uğradım
16:54‘Acun Ilıcalı, Haluk Levent’le görüşüyor’ iddiası
16:51Çin, Mars görevleri için minyatür prototip helikopter geliştirdi
16:47Kremlin: Afganistan'ın teröristler için sığınak haline gelmemesi önemli