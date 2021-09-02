Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/almanyadaki-sel-felaketinden-sonra-merkez-bankasi-51-milyon-euroluk-kirli-para-akladi-1048549079.html
Almanya'daki sel felaketinden sonra Merkez Bankası 51 milyon euroluk kirli para 'akladı'
Almanya'daki sel felaketinden sonra Merkez Bankası 51 milyon euroluk kirli para 'akladı'
Tarihi boyuttaki sel felaktinden sonra vatandaşlardan 51 milyon euro değerinde kirli banknot geldiğini belirten Almaya Merkez Bankası, bunları ücretsiz şekilde... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T14:42+0300
2021-09-02T15:01+0300
dünya
almanya
euro
kirli
para
sel felaketi
banknot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1044989991_0:150:1800:1163_1920x0_80_0_0_470bee801528c815b0e62d9e92b03005.jpg
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili anketlerin gidişatını değiştirecek kadar büyük etki yaratan sel felaketinin ardından, Merkez Bankası, vatandaşlardan 50 milyon eurodan fazla ıslak ve çamurlu para geldiğini duyurdu. Kirli banknot baskınıNormalde yılda 40 milyon euro değerinde kirli banknotla karşılaşan Almanya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, temmuz-ağustostaki sel felaketinden sonra suya batmış, benzin, lağım ve çamura bulanmış banknotların baskınına uğradıklarını belirtti.Kurutucu satın almak zorunda kaldılarTemmuz ortası ile ağustos sonu arasında Batı Almanya'yı silip süpüren sel baskınlarından sonra 51 milyon euro değerinde kirli banknotun teslim edildiği Merkez Bankası, geri döndürülemez şekilde hasarlı paranın Mainz'daki bir merkezde imha edildiğini aktardı.Beton kadar sertleşmeden önceVatandaşlardan bedel almaksızın kirli parayı temiz parayla değiş tokuş ettiğine dikkat çeken Bundesbank, kirli para akışıyla başa çıkmak için kurutucular satın aldığını ve ıslanmış banknotların bir araya toplanmadan ve beton kadar sertleşmeden önce hızlı şekilde işlenmesinin önemli olduğunun altını çizdi.Laschet’in anketlerdeki düşüşüne neden olduŞiddetli yağış sonucu derelerin taşarak evleri, köprüleri ve arabaları sürüklediği tarihi boyuttaki sel felaketi, Almanya'da 180'den fazla can aldı ve yüzlerce kişiyi yaraladı. Felaketzede bölgeleri ziyaret sırasında koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) başbakan adayı Armin Laschet’in gülmesi büyük tepki çekerken, felaketzedeler için güçlü bir kurtarma paketi açıklayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz anketlerin favori adayı haline geldi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/11/1044989991_200:0:1800:1200_1920x0_80_0_0_160c1c1ef6fc76de5fb66d685b07d85b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, euro, kirli, para, sel felaketi, banknot

Almanya'daki sel felaketinden sonra Merkez Bankası 51 milyon euroluk kirli para 'akladı'

14:42 02.09.2021 (güncellendi: 15:01 02.09.2021)
© REUTERS / Wolfgang RattayAlmanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 141’e yükseldiği bildirildi.
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısının 141’e yükseldiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Abone ol
Tarihi boyuttaki sel felaktinden sonra vatandaşlardan 51 milyon euro değerinde kirli banknot geldiğini belirten Almaya Merkez Bankası, bunları ücretsiz şekilde temizleriyle değiştirirken, ıslakları kurutmak ve hasarlıları imha etmek için seferber oldu.
Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili anketlerin gidişatını değiştirecek kadar büyük etki yaratan sel felaketinin ardından, Merkez Bankası, vatandaşlardan 50 milyon eurodan fazla ıslak ve çamurlu para geldiğini duyurdu.

Kirli banknot baskını

Normalde yılda 40 milyon euro değerinde kirli banknotla karşılaşan Almanya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, temmuz-ağustostaki sel felaketinden sonra suya batmış, benzin, lağım ve çamura bulanmış banknotların baskınına uğradıklarını belirtti.

Kurutucu satın almak zorunda kaldılar

Temmuz ortası ile ağustos sonu arasında Batı Almanya'yı silip süpüren sel baskınlarından sonra 51 milyon euro değerinde kirli banknotun teslim edildiği Merkez Bankası, geri döndürülemez şekilde hasarlı paranın Mainz'daki bir merkezde imha edildiğini aktardı.

Beton kadar sertleşmeden önce

Vatandaşlardan bedel almaksızın kirli parayı temiz parayla değiş tokuş ettiğine dikkat çeken Bundesbank, kirli para akışıyla başa çıkmak için kurutucular satın aldığını ve ıslanmış banknotların bir araya toplanmadan ve beton kadar sertleşmeden önce hızlı şekilde işlenmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Laschet’in anketlerdeki düşüşüne neden oldu

Şiddetli yağış sonucu derelerin taşarak evleri, köprüleri ve arabaları sürüklediği tarihi boyuttaki sel felaketi, Almanya'da 180'den fazla can aldı ve yüzlerce kişiyi yaraladı. Felaketzede bölgeleri ziyaret sırasında koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) başbakan adayı Armin Laschet’in gülmesi büyük tepki çekerken, felaketzedeler için güçlü bir kurtarma paketi açıklayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz anketlerin favori adayı haline geldi.
000010
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:05İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı
15:01Milli Savunma Bakanlığı: Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda Zafer Bayramı kutlaması icra edildi
14:5120 yıl önce 'Bir Yudum İnsan'da Ferhan Şensoy'u anlatan Özgentürk: Hayat, tiyatro, ülke kaybetti
14:43Kovid-19'a 'aldatmaca' diyen eski CIA görevlisi koronavirüsten öldü
14:42Yaz ayında 5 bin 208 lira doğalgaz faturası geldi
14:42Almanya'daki sel felaketinden sonra Merkez Bankası 51 milyon euroluk kirli para 'akladı'
14:40Türkiye'nin enerji faturası kabaracak
14:37Instagram mobil uygulaması çöktü
14:29CHP’li Kayan: Demirköy ilçesinin atık suyu İğneada Longoz Ormanları’na akıyor
14:25Fenerbahçe'de iki transfer birden
14:24Rusya: Taliban ile Pençşir’deki direnişçiler arasında arabuluculuk yapma planımız yok
14:21Hava kirliliği insan ömrünü 9 yıla kadar kısaltabilir
14:05Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
14:05Ida Kasırgası: En az 9 kişi hayatını kaybetti, 200 binden fazla haneye elektrik verilemiyor
14:04Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor
14:04Rusya’daki Doğu Ekonomik Forumu’na talepler neredeyse pandemi öncesi dönemine ulaştı
14:02Tık uğruna Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan fenomen gözaltına alındı
13:45Bakan Muş: Son 12 aylık ihracat değerimiz yeni bir cumhuriyet rekoru kırdı
13:41İstanbul'da pazar günü 8 ilçede su kesintisi
13:40Sinop'taki Balatlar kazısında 2 bin 300 yıllık Bizans mozaikleri bulundu