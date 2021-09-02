https://tr.sputniknews.com/20210902/amazon-55-bin-kisiyi-ise-alacak-1048534035.html

Amazon, 55 bin kişiyi işe alacak

Amazon, 55 bin kişiyi işe alacak

Amazon CEO'su Andy Jassy önümüzdeki aylarda teknoloji alanında 55 bin kişiyi işe almayı planladıklarını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T02:09+0300

2021-09-02T02:09+0300

2021-09-02T02:09+0300

dünya

amazon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044199798_0:149:2867:1762_1920x0_80_0_0_d6bcc07aa44efc49aecfbb54faf2fab0.jpg

Buna göre Amazon, Google tüm çalışanlarının üçte biri veya Facebook'un işgücünün tamamı kadar kişiyi işe almayı öngörüyor.Reuters'ın sorularını yanıtlayan Jassy, şirketin diğer sektörlerin yanısıra perakende, bulut bilgi işlem ve reklam sektörlerindeki talebe ayak uydurabilmek için daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyduğunu söyledi.Jassy şirketin hızlı internet ağını geliştirmek için uzaya uydu gönderme girişimi olan Project Kuiper'in de yeni istihdama ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.PwC'nin ABD'de yaptığı ve çalışanların yüzde 65'inin iş değiştirmek istediğini söylediği ankete atıfta bulunan Jassy "Salgın nedeniyle çok fazla pozisyonda değişiklik yapıldı ve daha farklı ve yeni işler yapmak isteyen çok fazla insan var" dedi.Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon'un şu anda dünyanın farklı yerlerinde teknoloji ve kurumsal alanda çalışan 275,000 çalışanı bulunuyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

amazon