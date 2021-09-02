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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/avrupa-komisyonu-talibani-tanimak-ya-da-iliskileri-resmiyete-dokmek-icin-acele-etmeyecegiz-1048535499.html
Avrupa Komisyonu: Taliban'ı tanımak ya da ilişkileri resmiyete dökmek için acele etmeyeceğiz
Avrupa Komisyonu: Taliban'ı tanımak ya da ilişkileri resmiyete dökmek için acele etmeyeceğiz
Avrupa Komisyonu yetkilisi Wiegand, Avrupa Birliği'nin Taliban'ı tanımak veya örgütle resmi ilişkiler kurmak için acelesi olmadığını söyledi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T04:18+0300
2021-09-02T04:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
avrupa komisyonu
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Dairesi Başkanı Gunnar Wiegand, AB'nin, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik yaklaşımına dair yorumda bulundu.Sputnik'e konuşan Wiegand, "Taliban ile temas kurmamız, örgütü etkilememiz, sahip olduğumuz kozlardan faydalanmamız gerekiyor. Ancak bu yeni oluşumu tanımak veya resmi ilişkiler kurmak için aceleci olmayacağız" ifadelerini kullandı.Wiegand daha önce, Afganistan'daki AB misyonunun 520 mensubunu Kabil'den tahliye ettiğini bildirmişti.Yetkili, ayrıca Afganistan'daki AB misyonunun Brüksel'deki çalışmalarını sürdüreceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210830/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-abdnin-dunya-arenasinda-belli-bir-kopusu-oldugunu-goruyoruz-1048447501.html
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afganistan, taliban, avrupa komisyonu, gunnar wiegand

Avrupa Komisyonu: Taliban'ı tanımak ya da ilişkileri resmiyete dökmek için acele etmeyeceğiz

04:18 02.09.2021 (güncellendi: 04:19 02.09.2021)
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Komisyonu yetkilisi Wiegand, Avrupa Birliği'nin Taliban'ı tanımak veya örgütle resmi ilişkiler kurmak için acelesi olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Dairesi Başkanı Gunnar Wiegand, AB'nin, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik yaklaşımına dair yorumda bulundu.
Sputnik'e konuşan Wiegand, "Taliban ile temas kurmamız, örgütü etkilememiz, sahip olduğumuz kozlardan faydalanmamız gerekiyor. Ancak bu yeni oluşumu tanımak veya resmi ilişkiler kurmak için aceleci olmayacağız" ifadelerini kullandı.
Wiegand daha önce, Afganistan'daki AB misyonunun 520 mensubunu Kabil'den tahliye ettiğini bildirmişti.
Yetkili, ayrıca Afganistan'daki AB misyonunun Brüksel'deki çalışmalarını sürdüreceğini belirtmişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2021
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