https://tr.sputniknews.com/20210902/avrupa-komisyonu-talibani-tanimak-ya-da-iliskileri-resmiyete-dokmek-icin-acele-etmeyecegiz-1048535499.html

Avrupa Komisyonu: Taliban'ı tanımak ya da ilişkileri resmiyete dökmek için acele etmeyeceğiz

Avrupa Komisyonu: Taliban'ı tanımak ya da ilişkileri resmiyete dökmek için acele etmeyeceğiz

Avrupa Komisyonu yetkilisi Wiegand, Avrupa Birliği'nin Taliban'ı tanımak veya örgütle resmi ilişkiler kurmak için acelesi olmadığını söyledi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T04:18+0300

2021-09-02T04:18+0300

2021-09-02T04:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

avrupa komisyonu

gunnar wiegand

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Doğu Avrupa, Kafkaslar ve Orta Asya Dairesi Başkanı Gunnar Wiegand, AB'nin, Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban'a yönelik yaklaşımına dair yorumda bulundu.Sputnik'e konuşan Wiegand, "Taliban ile temas kurmamız, örgütü etkilememiz, sahip olduğumuz kozlardan faydalanmamız gerekiyor. Ancak bu yeni oluşumu tanımak veya resmi ilişkiler kurmak için aceleci olmayacağız" ifadelerini kullandı.Wiegand daha önce, Afganistan'daki AB misyonunun 520 mensubunu Kabil'den tahliye ettiğini bildirmişti.Yetkili, ayrıca Afganistan'daki AB misyonunun Brüksel'deki çalışmalarını sürdüreceğini belirtmişti.

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afganistan, taliban, avrupa komisyonu, gunnar wiegand