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Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T01:13+0300
2021-09-02T01:13+0300
2021-09-02T01:18+0300
türkiye
aydın
kaçak göçmen
göçmen
suriyeli
didim
kuşadası
mülteci
afgan
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Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.Ekipler, kurtardığı 144 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210831/aydinda-yunanistan-unsurlarinca-turk-kara-sularina-geri-itilen-120-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1048492904.html
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aydın, kaçak göçmen, göçmen, suriyeli, didim, kuşadası, mülteci, afgan
Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı 01:13 02.09.2021 (güncellendi: 01:18 02.09.2021)
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kurtardığı 144 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.