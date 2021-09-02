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Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
aydın
kaçak göçmen
göçmen
suriyeli
didim
kuşadası
mülteci
afgan
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Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.Ekipler, kurtardığı 144 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210831/aydinda-yunanistan-unsurlarinca-turk-kara-sularina-geri-itilen-120-duzensiz-gocmen-kurtarildi-1048492904.html
türkiye
aydın
didim
kuşadası
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aydın, kaçak göçmen, göçmen, suriyeli, didim, kuşadası, mülteci, afgan

Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı

01:13 02.09.2021 (güncellendi: 01:18 02.09.2021)
© AAAydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ve Didim açıklarında farklı saatlerde can salı ve lastik bot içerisinde bulunanların yardım istediği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kurtardığı 144 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir açıklarında 456 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2021
TÜRKİYE
Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 120 düzensiz göçmen kurtarıldı
31 Ağustos, 23:45
400001
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