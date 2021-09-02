Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210902/bakan-bilginden-3600-ek-gosterge-aciklamasi-1048551855.html
Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını açıkladı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T15:59+0300
2021-09-02T16:01+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
açıklama
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
3600 ek gösterge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044345136_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de301d9554a05df67a5d66acefb9b530.jpg
Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında "14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni" düzenlendi.Türk Telekomünikasyon AŞ'deki törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak katıldı.Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından" diye konuştu.‘Geçici işçiler sorununu çözmek durumundayız’Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Bilgin, bunun tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme olmadığını söyledi.Bilgin, bazı çevrelerin, Türkiye ekonomisinin büyümesi hakkında "baz etkisi" gibi bahaneler aradıklarını belirterek, şunları kaydetti:Bu ekonomik gücün, sosyal politika uygulamalarını kapsayıcı hale dönüştürme imkanını ortaya çıkardığına işaret eden Bilgin, 700 bin kamu işçisi ve memurlarla yaptıkları toplu sözleşmeler ile 3600 ek gösterge sorunu çözmek için başlattıkları çalışmanın bu imkanla ilgili olduğunu belirtti.Bilgin, "Türkiye'nin üretim gücü sosyal politikalarla desteklendikçe Türkiye, güçlü bir ülke olarak yükselişine devam edecektir" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044345136_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5014f6ab7c400328c0d8991bf58edafe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, açıklama, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, 3600 ek gösterge

Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması

15:59 02.09.2021 (güncellendi: 16:01 02.09.2021)
© İHAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© İHA
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını açıkladı.
Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında "14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni" düzenlendi.
Türk Telekomünikasyon AŞ'deki törene, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak katıldı.
Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.
Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından" diye konuştu.

‘Geçici işçiler sorununu çözmek durumundayız’

Bakan olarak önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri olduğuna işaret eden Bilgin, bunun tüketime ve ithalata dayalı bir büyüme olmadığını söyledi.
Bilgin, bazı çevrelerin, Türkiye ekonomisinin büyümesi hakkında "baz etkisi" gibi bahaneler aradıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bütün bu baz etkisini dikkate almadan bir analiz yapmak lazım. Büyümeyi sürükleyen sektörler nelerdir, onlara bakmak gerek. Bir iktisatçının önce onu görmesi lazım. Burada sanayinin etkisini görmek gerek. Türkiye sanayisi yaklaşık 5 çeyrektir sürekli büyüyor. Nitekim dün açıklanan büyüme rakamının içinde sanayinin payı yüzde 8'e yakın. Bu çok önemli bir şey. Bir başka şey de ihracatın payıdır. Türkiye, ilk defa ihracata dayalı bir büyüme modeline geçmiştir."
Bu ekonomik gücün, sosyal politika uygulamalarını kapsayıcı hale dönüştürme imkanını ortaya çıkardığına işaret eden Bilgin, 700 bin kamu işçisi ve memurlarla yaptıkları toplu sözleşmeler ile 3600 ek gösterge sorunu çözmek için başlattıkları çalışmanın bu imkanla ilgili olduğunu belirtti.
Bilgin, "Türkiye'nin üretim gücü sosyal politikalarla desteklendikçe Türkiye, güçlü bir ülke olarak yükselişine devam edecektir" dedi.
510000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:39Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı
16:37‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi kapısını açıyor: ‘Kadim ama yorgun kent için neler yapabiliriz?’
16:36Batı medyası mercek altına aldı: Kuzey Kore lideri Kim'i hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz
16:27Dolar fiyatlarında 4 ayın en düşük seviyesi
16:2535 yılını Nuh'un gemisini aramaya adayan araştırmacıya vasiyeti üzerine Ağrı Dağı manzaralı mezarlık
16:24Bodrum ve Milas'ta orman yangını
16:14McDonald's ABD'de işgücü sıkıntısı gerekçesiyle 14 yaşındaki çocukları işe alıyor
16:14İkinci el cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
16:11Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusumuzun yüzde 78.5’i birinci doz aşısını yaptırdı
16:08Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçen Putin’i öğrenci düzeltti
15:59Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması
15:51EURO 2020'de izlenme rekoru
15:41RG: Rus gıda ürünleri sevkiyatında Çin liderliği Türkiye’ye bıraktı
15:39Kremlin: ABD'nin Kiev'e askeri yardımı Donbass'taki gerginliği tırmandırabilir
15:36Üsküdar Belediyesi, 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu'na iş makineleriyle gitti
15:28AB veri yasaları kapsamında en yüksek ikinci ceza WhatsApp'a kesildi: 225 milyon euro
15:25Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Biraz para vereyim Türkiye göçmenleri tutsun' anlayışı şu an işlemez
15:19Yolda yürüyen kadını 'Ben Hızır’ım, ziynet eşyalarını ver' deyip dolandırdı, 5 yıl hapis cezası aldı
15:17Samsun'da kurtarma kazısında ortaya çıkan kalp desenli mozaik müzede sergilenecek
15:13Taliban Sözcüsü Mücahid: Çin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek