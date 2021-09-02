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Bakan Koca: Bize ne oldu?
Bakan Koca: Bize ne oldu?
Sağlık Bakanı Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" paylaşımında bulundu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T10:16+0300
2021-09-02T10:16+0300
2021-09-02T10:16+0300
koronavirüs
maske
fahrettin koca
koronavirüs
kovid-19
sosyal mesafe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına karşı maske ve sosyal mesafe önlemlerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı.
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maske, fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, sosyal mesafe
Bakan Koca: Bize ne oldu?
Sağlık Bakanı Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" paylaşımında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına karşı maske ve sosyal mesafe önlemlerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda
bulundu.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı.
Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!