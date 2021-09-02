https://tr.sputniknews.com/20210902/bakan-koca-bize-ne-oldu-1048538904.html

Bakan Koca: Bize ne oldu?

Bakan Koca: Bize ne oldu?

Sağlık Bakanı Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" paylaşımında bulundu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

maske

fahrettin koca

koronavirüs

kovid-19

sosyal mesafe

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınına karşı maske ve sosyal mesafe önlemlerinin önemine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı.

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2021

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maske, fahrettin koca, koronavirüs, kovid-19, sosyal mesafe