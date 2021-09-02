https://tr.sputniknews.com/20210902/belediyeden-son-2-yilda-emekli-olanlara-ucretsiz-tatil-1048534293.html

Belediyeden son 2 yılda emekli olanlara ücretsiz tatil

Belediyeden son 2 yılda emekli olanlara ücretsiz tatil

Edirne'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 2020 yılı içerisinde ve 1 Eylül 2021 tarihine kadar emekli olan vatandaşları kapsayacak 'Emekli... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T02:30+0300

2021-09-02T02:30+0300

2021-09-02T02:30+0300

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edirne belediyesi

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Emeklileri ilgilendiren önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin müjdesini veren Helvacıoğlu, "Göreve gelmeden önce söz verdiğimiz bir projeydi. Yoğun talep aldığımız vizyon projelerimiz arasında yer alan önemli bir projeydi. Bugün itibari ile emeklilerimize ücretsiz tatil projesini başlatıyoruz. 'Emeğe değer' sloganı ile başlattığımız bu sosyal proje kapsamında; nereden olursa olsun 2020 ve 1 Eylül 2021'e kadar emekli olan, Keşan'da ikamet eden tüm emeklilerimize ücretsiz tatil imkanı sağlayacağız. Bugün itibari ile kayıtlarımız başladı. Saros Körfezi'nde 3 gece 4 gün şeklinde uygulanacak ücretsiz tatil projesi Eylül ayını kapsayacak. Tatilden yararlanacak olanlar yanlarına eşlerini veya bir yakınlarını alarak bu imkandan faydalanabilecekler. Bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 714 11 85 numaralı telefonundan 1902 dahiliye bağlanabilirler" dedi.Belediyenin en asli görevlerinden birinin o bölgede yaşayan insanların refah ve mutlu yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Helvacıoğlu, "Biz de bu bilinç ile emekli büyüklerimizin hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için bu projenin sözünü vermiştik. Büyüklerimizin rahat etmelerini sağlamak, onların ihtiyaçlarını karşılamak, Türk toplumunun bir geleneği ve bizim asli görevimizdir. Emeklilerimizin bu ülkeye ve bu millete hakları hiçbir şekilde ödenmez. Hizmetlerinizden dolayı onlara müteşekkiriz. Emeklilerimize kıymet vermek, gençliğe ve Türk insanının geleceğine değer vermektir. Bu görev bilinciyle; emekli deyince bizim aklımıza milleti sevmek geliyor. Emekli büyüklerimiz deyince, geleceğe ilişkin umutlu olmak iddialı olmak ve enerji dolu olmak geliyor aklımıza" diye konuştu.

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