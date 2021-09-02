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Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaşmaya vardı
Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaşmaya vardı
Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar Barcelona forması giyen Miralem Pjanic ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T21:34+0300
2021-09-02T21:34+0300
türkiye
spor
beşiktaş
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Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş bir bomba daha patlattı ve Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu ile kısa süre önce başladığı transfer görüşmelerini 1 yıllık anlaşma ile sonlandırdı.Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul'da olması beklenen Pjanic'ten ilk paylaşım geldi. Yıldız oyuncu uçakta çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic'i bu gece İstanbul'a gelecek.
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spor, beşiktaş

Beşiktaş Miralem Pjanic ile anlaşmaya vardı

21:34 02.09.2021
© REUTERS / MASSIMO PINCAMiralem Pjanic
Miralem Pjanic - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / MASSIMO PINCA
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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar Barcelona forması giyen Miralem Pjanic ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic’i bu gece İstanbul’a getiriyor.
Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Beşiktaş bir bomba daha patlattı ve Miralem Pjanic'i kadrosuna kattı.

Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli futbolcu ile kısa süre önce başladığı transfer görüşmelerini 1 yıllık anlaşma ile sonlandırdı.
Bu akşam saat 22.30 gibi İstanbul'da olması beklenen Pjanic'ten ilk paylaşım geldi. Yıldız oyuncu uçakta çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
31 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz yıl 60 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu.
Pjanic geçtiğimiz sezon 30 maçta görev almış takımına gol ya da asistlik katkı sağlayamamıştı.
Beşiktaş yönetimi, Miralem Pjanic'i bu gece İstanbul'a gelecek.
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