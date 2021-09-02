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https://tr.sputniknews.com/20210902/besteci-mikis-theodorakis-hayatini-kaybetti-1048540651.html
Yunan Besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti
Yunan Besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti
'Zorba the Greek' filminin ikonik müziği ile de bilinen dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayatını kaybetti. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T11:15+0300
2021-09-02T11:24+0300
mikis theodorakis
yaşam
yunanistan
müzik
besteci
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'Zorba the Greek' filminin unutulmaz müziği ile de bilinen Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında 96 yaşında başkent Atina’da yaşamını yitirdi.Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Bugün Yunanistan'ın ruhunun bir parçasını kaybettik. Mikis Theodorakis, öğretmen, entelektüel, radikal, Mikis'imiz gitti" dedi.Mikis Theodorakis kimdir?29 Temmuz 1925’te Yunanistan’ın Hios Sakız adasında, Giritli bir baba ve İzmir-Urlalı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Klasik müzik alanında yaptığı başarılı çalışmaların ardından geleneksel ve ulusal çalgılara, ritimlere ve ezgilere yönelen Theodorakis, “Epitafios” Mezartaşı yazıtı beste dizisiyle Yunanistan’da büyük bir kültür devrimi başlattı. Theodorakis 1000 dolayında şarkı yazmıştır. Çok sayıda senfoni, bale, opera ve oratoryo bestelemiştir. Birçok tragedya ve modern tiyatro oyununun müziğini yazmıştır. 12 sinema filminin müziğini yazmıştır. Yazdığı film müzikleri arasında “Z” filminin müziği özellikle ses getirirken, “Zorba” filmi için bestelediği müzik de Sirtaki dansının dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Theodorakis siyasal mücadelesini ve sanata ilişkin görüşlerini, yazdığı iki kitapta topladı. Altmış yılı aşkın bir zaman dilimine yayılan çalışmalarından ötürü birçok ulusal ve uluslararası ödül almıştır.
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mikis theodorakis, yunanistan, müzik, besteci

Yunan Besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti

11:15 02.09.2021 (güncellendi: 11:24 02.09.2021)
© REUTERS / Costas BaltasYunan Müzisyen Mikis Theodorakis
Yunan Müzisyen Mikis Theodorakis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© REUTERS / Costas Baltas
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'Zorba the Greek' filminin ikonik müziği ile de bilinen dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis, 96 yaşında hayatını kaybetti.
'Zorba the Greek' filminin unutulmaz müziği ile de bilinen Yunan besteci Mikis Theodorakis 96 yaşında 96 yaşında başkent Atina’da yaşamını yitirdi.
Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Bugün Yunanistan'ın ruhunun bir parçasını kaybettik. Mikis Theodorakis, öğretmen, entelektüel, radikal, Mikis'imiz gitti" dedi.
Mikis Theodorakis kimdir?
29 Temmuz 1925’te Yunanistan’ın Hios Sakız adasında, Giritli bir baba ve İzmir-Urlalı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Klasik müzik alanında yaptığı başarılı çalışmaların ardından geleneksel ve ulusal çalgılara, ritimlere ve ezgilere yönelen Theodorakis, “Epitafios” Mezartaşı yazıtı beste dizisiyle Yunanistan’da büyük bir kültür devrimi başlattı. Theodorakis 1000 dolayında şarkı yazmıştır. Çok sayıda senfoni, bale, opera ve oratoryo bestelemiştir. Birçok tragedya ve modern tiyatro oyununun müziğini yazmıştır. 12 sinema filminin müziğini yazmıştır. Yazdığı film müzikleri arasında “Z” filminin müziği özellikle ses getirirken, “Zorba” filmi için bestelediği müzik de Sirtaki dansının dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Theodorakis siyasal mücadelesini ve sanata ilişkin görüşlerini, yazdığı iki kitapta topladı. Altmış yılı aşkın bir zaman dilimine yayılan çalışmalarından ötürü birçok ulusal ve uluslararası ödül almıştır.
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