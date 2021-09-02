https://tr.sputniknews.com/20210902/bm-guvenlik-konseyi-baskani-talibanin-uluslararasi-toplumun-ortakligini-kazanmasi-gerek-1048531599.html

BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek

BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Nason, Taliban'ın uluslararası toplumun... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T00:08+0300

2021-09-02T00:08+0300

2021-09-02T00:08+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

bmgk

kabil

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşmiş milletler (bm)

açıklama

destek

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanlığını konseyin geçici üyelerinden İrlanda devraldı.İrlanda'nın BM Büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi eylül ayı dönem başkanı Geraldine Byrne Nason, düzenlediği basın toplantısında, ''Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz.' dedi.Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğine dikkati çelen Byrne Nason, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda ise Taliban'dan hesap soracaklarını belirtti.Byrne Nason, Taliban'ı tanımak içinse erken olduğunu sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20210901/taliban-kontrolundeki-kabil-havalimanina-ilk-ucak-indi-1048519632.html

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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taliban, bmgk, kabil, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm), açıklama, destek, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı