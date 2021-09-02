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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/bm-guvenlik-konseyi-baskani-talibanin-uluslararasi-toplumun-ortakligini-kazanmasi-gerek-1048531599.html
BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek
BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Nason, Taliban'ın uluslararası toplumun... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T00:08+0300
2021-09-02T00:08+0300
taliban kontrolünde afganistan
taliban
bmgk
kabil
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler (bm)
açıklama
destek
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanlığını konseyin geçici üyelerinden İrlanda devraldı.İrlanda'nın BM Büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi eylül ayı dönem başkanı Geraldine Byrne Nason, düzenlediği basın toplantısında, ''Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz.' dedi.Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğine dikkati çelen Byrne Nason, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda ise Taliban'dan hesap soracaklarını belirtti.Byrne Nason, Taliban'ı tanımak içinse erken olduğunu sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210901/taliban-kontrolundeki-kabil-havalimanina-ilk-ucak-indi-1048519632.html
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kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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taliban, bmgk, kabil, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm), açıklama, destek, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

BM Güvenlik Konseyi Başkanı: Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını kazanması gerek

00:08 02.09.2021
© AFP 2021 / DIMITAR DILKOFFMoskova'da Taliban liderleri
Moskova'da Taliban liderleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021 / DIMITAR DILKOFF
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) eylül ayı dönem başkanı İrlanda'nın BM Daimi Temsilcisi Geraldine Byrne Nason, Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğini söyledi.
15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin eylül ayı dönem başkanlığını konseyin geçici üyelerinden İrlanda devraldı.
İrlanda'nın BM Büyükelçisi ve Güvenlik Konseyi eylül ayı dönem başkanı Geraldine Byrne Nason, düzenlediği basın toplantısında, ''Taliban'ı sözleriyle değil eylemleriyle değerlendireceğiz.' dedi.
Taliban'ın uluslararası toplumun ortaklığını istiyorsa bunu kazanması gerektiğine dikkati çelen Byrne Nason, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik insan hakları ihlalleri konusunda ise Taliban'dan hesap soracaklarını belirtti.
Byrne Nason, Taliban'ı tanımak içinse erken olduğunu sözlerine ekledi.
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