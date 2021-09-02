https://tr.sputniknews.com/20210902/bmden-pencsir-cagrisi-sivil-kayiplara-izin-vermeyin-1048561997.html

BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin

BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Pençşir vilayetinde çatışan taraflara, siviller arasında kayıpları önleme çağrısında bulundu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T22:58+0300

2021-09-02T22:58+0300

2021-09-02T22:58+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

stephane dujarric

birleşmiş milletler (bm)

çatışma

pençşir

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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Pençşir’deki duruma ilişkin soruya, "Devam eden her bir silahlı çatışma bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bu çatışmalar insani durumu zorlaştırıyor, kötüleştiriyor. Bu da bizim için erişim sorunlarının sayısını artırıyor" yanıtını verdi.Dujarric, "Her bir çatışmada olduğu gibi, taraflara, sivil kayıplara izin vermemeleri, sivil altyapıya zarar vermemeleri çağrısını yapmak önemli" ifadelerini kullandı.Daha önce Taliban’ın, Pencşir vilayetine perşembe akşamı veya bu günü cumaya bağlayan gece 'nihai taarruz' düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti.Kabil’den kuzeydoğu yönünde dağlık arazide yer alan Pencşir, Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet.

https://tr.sputniknews.com/20210902/kremlin-afganistanin-teroristler-icin-siginak-haline-gelmemesi-onemli-1048553657.html

afganistan

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afganistan, taliban, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), çatışma, pençşir