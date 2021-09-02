https://tr.sputniknews.com/20210902/bmden-pencsir-cagrisi-sivil-kayiplara-izin-vermeyin-1048561997.html
BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin
BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin
Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Pençşir vilayetinde çatışan taraflara, siviller arasında kayıpları önleme çağrısında bulundu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T22:58+0300
2021-09-02T22:58+0300
2021-09-02T22:58+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
çatışma
pençşir
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Pençşir’deki duruma ilişkin soruya, "Devam eden her bir silahlı çatışma bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bu çatışmalar insani durumu zorlaştırıyor, kötüleştiriyor. Bu da bizim için erişim sorunlarının sayısını artırıyor" yanıtını verdi.Dujarric, "Her bir çatışmada olduğu gibi, taraflara, sivil kayıplara izin vermemeleri, sivil altyapıya zarar vermemeleri çağrısını yapmak önemli" ifadelerini kullandı.Daha önce Taliban’ın, Pencşir vilayetine perşembe akşamı veya bu günü cumaya bağlayan gece 'nihai taarruz' düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti.Kabil’den kuzeydoğu yönünde dağlık arazide yer alan Pencşir, Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet.
https://tr.sputniknews.com/20210902/kremlin-afganistanin-teroristler-icin-siginak-haline-gelmemesi-onemli-1048553657.html
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afganistan, taliban, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), çatışma, pençşir
BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin
Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Pençşir vilayetinde çatışan taraflara, siviller arasında kayıpları önleme çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Pençşir’deki duruma ilişkin soruya, "Devam eden her bir silahlı çatışma bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bu çatışmalar insani durumu zorlaştırıyor, kötüleştiriyor. Bu da bizim için erişim sorunlarının sayısını artırıyor" yanıtını verdi.
Dujarric, "Her bir çatışmada olduğu gibi, taraflara, sivil kayıplara izin vermemeleri, sivil altyapıya zarar vermemeleri çağrısını yapmak önemli" ifadelerini kullandı.
Daha önce Taliban’ın, Pencşir vilayetine perşembe akşamı veya bu günü cumaya bağlayan gece 'nihai taarruz' düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti.
Kabil’den kuzeydoğu yönünde dağlık arazide yer alan Pencşir, Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet.