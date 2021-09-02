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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210902/bmden-pencsir-cagrisi-sivil-kayiplara-izin-vermeyin-1048561997.html
BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin
BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin
Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Pençşir vilayetinde çatışan taraflara, siviller arasında kayıpları önleme çağrısında bulundu. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T22:58+0300
2021-09-02T22:58+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
çatışma
pençşir
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Pençşir’deki duruma ilişkin soruya, "Devam eden her bir silahlı çatışma bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bu çatışmalar insani durumu zorlaştırıyor, kötüleştiriyor. Bu da bizim için erişim sorunlarının sayısını artırıyor" yanıtını verdi.Dujarric, "Her bir çatışmada olduğu gibi, taraflara, sivil kayıplara izin vermemeleri, sivil altyapıya zarar vermemeleri çağrısını yapmak önemli" ifadelerini kullandı.Daha önce Taliban’ın, Pencşir vilayetine perşembe akşamı veya bu günü cumaya bağlayan gece 'nihai taarruz' düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti.Kabil’den kuzeydoğu yönünde dağlık arazide yer alan Pencşir, Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet.
https://tr.sputniknews.com/20210902/kremlin-afganistanin-teroristler-icin-siginak-haline-gelmemesi-onemli-1048553657.html
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afganistan, taliban, stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), çatışma, pençşir

BM’den Pençşir çağrısı: Sivil kayıplara izin vermeyin

22:58 02.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir
Taliban karşıtı direnişin merkezi Pençşir - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
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Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın Pençşir vilayetinde çatışan taraflara, siviller arasında kayıpları önleme çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, Pençşir’deki duruma ilişkin soruya, "Devam eden her bir silahlı çatışma bizim için büyük bir endişe kaynağı. Bu çatışmalar insani durumu zorlaştırıyor, kötüleştiriyor. Bu da bizim için erişim sorunlarının sayısını artırıyor" yanıtını verdi.
Dujarric, "Her bir çatışmada olduğu gibi, taraflara, sivil kayıplara izin vermemeleri, sivil altyapıya zarar vermemeleri çağrısını yapmak önemli" ifadelerini kullandı.
Daha önce Taliban’ın, Pencşir vilayetine perşembe akşamı veya bu günü cumaya bağlayan gece 'nihai taarruz' düzenlemeyi planladığı iddia edilmişti.
Kabil’den kuzeydoğu yönünde dağlık arazide yer alan Pencşir, Afganistan’da Taliban’ın kontrolünde olmayan tek vilayet.
Afganistan'da yeni dönem | Rusya: Taliban’ın temel insan haklarını gözeteceğini umuyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
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