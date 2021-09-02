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TÜRKİYE'NİN YANGINLARLA MÜCADELESİ
Türkiye 28 Temmuz'da başlayan ve 53 ile yayılan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son resmi verilere göre, 270 orman yangınının 267'si kontrol altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20210902/bodrum-ve-milasta-orman-yangini-1048552760.html
Bodrum ve Milas'ta orman yangını
Bodrum ve Milas'ta orman yangını
Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:24+0300
2021-09-02T16:24+0300
türkiye'nin yanginlarla mücadelesi
muğla
bodrum
orman yangını
milas
helikopter
orman genel müdürlüğü
müdahale
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ilçedeki orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter, iki dozer ve 25 arazözle müdahalede bulunulduğunu ifade etti.Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, Bodrum'daki yangını söndürme çalışması ise sürüyor.
muğla
bodrum
milas
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muğla, bodrum, orman yangını, milas, helikopter, orman genel müdürlüğü, müdahale

Bodrum ve Milas'ta orman yangını

16:24 02.09.2021
© AAMilas orman yangını
Milas orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi.
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ilçedeki orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter, iki dozer ve 25 arazözle müdahalede bulunulduğunu ifade etti.
Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, Bodrum'daki yangını söndürme çalışması ise sürüyor.
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