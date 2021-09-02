https://tr.sputniknews.com/20210902/bodrum-ve-milasta-orman-yangini-1048552760.html

Bodrum ve Milas'ta orman yangını

Bodrum ve Milas'ta orman yangını

Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T16:24+0300

2021-09-02T16:24+0300

2021-09-02T16:24+0300

türkiye'nin yanginlarla mücadelesi

muğla

bodrum

orman yangını

milas

helikopter

orman genel müdürlüğü

müdahale

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ilçedeki orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter, iki dozer ve 25 arazözle müdahalede bulunulduğunu ifade etti.Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, Bodrum'daki yangını söndürme çalışması ise sürüyor.

muğla

bodrum

milas

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muğla, bodrum, orman yangını, milas, helikopter, orman genel müdürlüğü, müdahale