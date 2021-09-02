Bodrum ve Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ilçedeki orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter, iki dozer ve 25 arazözle müdahalede bulunulduğunu ifade etti.Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, Bodrum'daki yangını söndürme çalışması ise sürüyor.
Bodrum ve Milas'taki orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi.
Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan orman yangınlarına, 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildiği bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ilçedeki orman yangınlarına 3 uçak, 12 helikopter, iki dozer ve 25 arazözle müdahalede bulunulduğunu ifade etti.
Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, Bodrum'daki yangını söndürme çalışması ise sürüyor.
Muğla, Milas ve Bodrum’da çıkan orman yangınlarına ➡️ 3 Uçak ➡️ 12 Helikopter ile müdahale ediyoruz.