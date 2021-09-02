https://tr.sputniknews.com/20210902/bodrumdaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1048557473.html

Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 5 saat sonra ekiplerin havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T18:32+0300

2021-09-02T18:32+0300

2021-09-02T18:32+0300

bodrum

yangın

milas

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Bodrum ve Milas'ta bugün öğle saatlerinde çıkan orman yangınlarına 3 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi.Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alınan Milas'taki yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü. Bodrum'daki yangın ise ekiplerin müdahalesi ile 5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor..

bodrum

milas

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2021

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bodrum, yangın, milas