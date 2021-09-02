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Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki
Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki
Youtube'dan yayınlanan programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T17:56+0300
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bolu
protesto
tanju özcan
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatması eleştirilmişti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan tepkilerin ardından özür diledi.Ayrıca dün akşam yapılan belediye meclisi toplantısında da AK Parti Grubu, Özcan'ı protesto ederek meclis salonunu terk etti. Bugün de bir grup kadın belediye binasının önüne, ‘Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz’ yazılı siyah çelenk bıraktı. Kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı.
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bolu, protesto, tanju özcan

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki

17:56 02.09.2021
© DHABOLU'DA BIR GRUP KADIN, YOUTUBE PROGRAMINDA BIR KADINLA ARASINDA GECEN KONUSMAYI ANLATAN BOLU BELEDIYE BASKANI TANJU OZCAN'A TEPKI GOSTERDI. KADINLAR BELEDIYE BINASI ONUNE 'TUM KADINLAR ADINA TANJU OZCAN'I KINIYORUZ' YAZILI SIYAH CELENK BIRAKTI.
BOLU'DA BIR GRUP KADIN, YOUTUBE PROGRAMINDA BIR KADINLA ARASINDA GECEN KONUSMAYI ANLATAN BOLU BELEDIYE BASKANI TANJU OZCAN'A TEPKI GOSTERDI. KADINLAR BELEDIYE BINASI ONUNE 'TUM KADINLAR ADINA TANJU OZCAN'I KINIYORUZ' YAZILI SIYAH CELENK BIRAKTI. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© DHA
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Youtube'dan yayınlanan programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için kadınlar, belediye binası önüne ‘Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz’ yazılı siyah çelenk bıraktı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatması eleştirilmişti.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan tepkilerin ardından özür diledi.
Ayrıca dün akşam yapılan belediye meclisi toplantısında da AK Parti Grubu, Özcan'ı protesto ederek meclis salonunu terk etti. Bugün de bir grup kadın belediye binasının önüne, ‘Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz’ yazılı siyah çelenk bıraktı. Kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı.
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