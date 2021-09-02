https://tr.sputniknews.com/20210902/bolu-belediye-baskani-ozcana-kadinlardan-siyah-celenkli-tepki-1048556416.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki

Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kadınlardan siyah çelenkli tepki

Youtube'dan yayınlanan programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca... 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T17:56+0300

2021-09-02T17:56+0300

2021-09-02T17:56+0300

bolu

protesto

tanju özcan

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı programda, sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatması eleştirilmişti. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri de Tanju Özcan'ın bu sözlerinin ardından, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisinden yardım isteyen kadın hakkında yaptığı açıklama ve ahlak dışı imaları, kadınlara bakış açısını ortaya koymaktadır. Bu tavrıyla erkeklik imajını zedeleyen Özcan, sadece o kadından değil bütün toplumdan özür dilemelidir" diye açıklama yaptı. Başkan Özcan tepkilerin ardından özür diledi.Ayrıca dün akşam yapılan belediye meclisi toplantısında da AK Parti Grubu, Özcan'ı protesto ederek meclis salonunu terk etti. Bugün de bir grup kadın belediye binasının önüne, ‘Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz’ yazılı siyah çelenk bıraktı. Kadınlar, daha sonra basın açıklaması yaptı.

bolu

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bolu, protesto, tanju özcan