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Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz açıklaması
Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz açıklaması
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yoğun bakıma kaldırılan eski başkan Mustafa Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini söyledi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T18:37+0300
2021-09-02T18:37+0300
yaşam
galatasaray
mustafa cengiz
burak elmas
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Mustafa Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik" ifadelerini kullandı
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galatasaray, mustafa cengiz, burak elmas

Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz açıklaması

18:37 02.09.2021
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© AA
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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yoğun bakıma kaldırılan eski başkan Mustafa Cengiz'in tedavi sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in tedavi sürecini yakından takip etmekteyiz. Bu zorlu süreci atlatacağına inanıyor ve kendisine acil şifalar diliyoruz" dedi.
Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Mustafa Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.
Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz, Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik" ifadelerini kullandı
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