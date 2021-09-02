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Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçen Putin’i öğrenci düzeltti
Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçen Putin’i öğrenci düzeltti
Rusya’nın doğusundaki Vladivostok kentinde öğrencilerle bir araya gelen Devlet Başkanı Putin’in Rusya’nın İsveç’e karşı koyduğu Büyük Kuzey Savaşı’nı... 02.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-02T16:08+0300
2021-09-02T16:09+0300
video
rusya
vladimir putin
okul
ders
tarih
1 eylül eğitim günü
bilgi günü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentine düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında ‘Okean’ adlı Rusya Çocuk Merkezi’nin öğrencileri ile açık ders yaptı.Rusya Çarlığı önderliğindeki koalisyonun İsveç İmparatorluğu'nun Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'daki üstünlüğüne başarıyla karşı koyduğu ve tarihe Büyük Kuzey Savaşı olarak geçen savaşı anlatırken dili sürçen Putin, ‘Yedi Yıl Savaşı’ ifadesini kullandı.Bunun üzerine derse katılan öğrencilerden biri, yanlışlığı fark ederek izin istedi ve Putin’i kibarca düzeltti.Vorkuta kentinden olduğu öğrenilen öğrenci, “Aklınıza yanlış bir şey getirmeyin, bu savaşın adı Yedi Yıl Savaşı değil, (Büyük) Kuzey Savaşı idi” ifadelerini kullandı.Putin ise yanıt olarak gülümsedi, onaylarcasına başını salladı ve teşekkür etti.Rusya’da okulların açıldığı 1 Eylül’de kutlanan Bilgi Günü dolayısıyla çocukları tebrik eden Putin, pandemiye rağmen okullarda yüz yüze eğitim yapılacağını vurguladı.Öğrencilere kendi eğitiminden de bahseden Putin, tarihin sadece ilginç ve önemli bir ders olmayıp, aynı zamanda tüm beşeri bilimlerin temeli de olduğunun altını çizdi.
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video, rusya, vladimir putin, okul, ders, tarih, 1 eylül eğitim günü, bilgi günü

Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçen Putin’i öğrenci düzeltti

16:08 02.09.2021 (güncellendi: 16:09 02.09.2021)
© Sputnik / Yevgeniy Paulin / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Yevgeniy Paulin
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Rusya’nın doğusundaki Vladivostok kentinde öğrencilerle bir araya gelen Devlet Başkanı Putin’in Rusya’nın İsveç’e karşı koyduğu Büyük Kuzey Savaşı’nı anlatırken dili sürçtü. Öğrencilerden biri izin isteyerek Rus lideri düzeltti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vladivostok kentine düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında ‘Okean’ adlı Rusya Çocuk Merkezi’nin öğrencileri ile açık ders yaptı.
Rusya Çarlığı önderliğindeki koalisyonun İsveç İmparatorluğu'nun Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa'daki üstünlüğüne başarıyla karşı koyduğu ve tarihe Büyük Kuzey Savaşı olarak geçen savaşı anlatırken dili sürçen Putin, ‘Yedi Yıl Savaşı’ ifadesini kullandı.
Bunun üzerine derse katılan öğrencilerden biri, yanlışlığı fark ederek izin istedi ve Putin’i kibarca düzeltti.
Vorkuta kentinden olduğu öğrenilen öğrenci, “Aklınıza yanlış bir şey getirmeyin, bu savaşın adı Yedi Yıl Savaşı değil, (Büyük) Kuzey Savaşı idi” ifadelerini kullandı.
Putin ise yanıt olarak gülümsedi, onaylarcasına başını salladı ve teşekkür etti.
Rusya’da okulların açıldığı 1 Eylül’de kutlanan Bilgi Günü dolayısıyla çocukları tebrik eden Putin, pandemiye rağmen okullarda yüz yüze eğitim yapılacağını vurguladı.
Öğrencilere kendi eğitiminden de bahseden Putin, tarihin sadece ilginç ve önemli bir ders olmayıp, aynı zamanda tüm beşeri bilimlerin temeli de olduğunun altını çizdi.
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