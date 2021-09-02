Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHak kampanyası kapsamında gezilerini sürdürdü. Çanakkale'ye giden ve kadın kolları, MYK ile il, ilçe kadın kolları başkanları tarafından karşılanan Nazlıaka, konaklamak için otele geçti.Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre buradaki CHP'li heyete saldırı girişiminde bulunuldu. CHP'ye ait YaşamHak otobüsü otel önüne park edilirken; içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP'lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. Daha sonra da hakaretler ederek olay yerinden ayrıldı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu. Aracın plakası alınarak polise bildirildi.Nazlıaka yaptığı açıklamada ‘'Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor'' dedi.
Çanakkale'de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve beraberindeki kadın kolları üyelerine saldırı girişiminde bulunuldu.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, YaşamHakkampanyası kapsamında gezilerini sürdürdü. Çanakkale'ye giden ve kadın kolları, MYK ile il, ilçe kadın kolları başkanları tarafından karşılanan Nazlıaka, konaklamak için otele geçti.
Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre buradaki CHP'li heyete saldırı girişiminde bulunuldu. CHP'ye ait YaşamHak otobüsü otel önüne park edilirken; içinde bir kişinin bulunduğu araç, otobüsten inen CHP'lilerin üzerine doğru gelerek partilileri ezmek istedi. Daha sonra da hakaretler ederek olay yerinden ayrıldı.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı AylinNazlıaka olaydan sonra şikayetçi oldu. Aracın plakası alınarak polise bildirildi.
Nazlıaka yaptığı açıklamada ‘'Partimize ait YaşamHak otobüsünden inen arkadaşlarımıza çirkin saldırı gerçekleşti. Şahıs aracı ile partililerimizi ezmeye çalıştı, sonra da hakaretler yağdırarak uzaklaştı. Biz kutuplaştırmalara izin vermeyeceğiz, doğu batı demeksizin ülkenin dört bir yanını adımlamaya devam edeceğiz. Aydın insanların çoğunluğu oluşturduğu bu ilde yaşanan saldırı girişimi, çıktığımız yolculuğu provake amacı taşıyor'' dedi.