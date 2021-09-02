https://tr.sputniknews.com/20210902/canakkalede-chp-kadin-kollarina-saldiriyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1048560457.html

Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Çanakkale'de CHP Kadın Kolları'na saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Çanakkale'de CHP'lilere yönelik saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. 02.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-02T21:19+0300

2021-09-02T21:19+0300

2021-09-02T21:28+0300

türkiye

çanakkale

saldırı

aylin nazlıaka

soruşturma

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1043869524_0:0:1189:670_1920x0_80_0_0_60ef1109fa69d704616b6bc25cd084f2.jpg

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya çirkin saldırı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Sayın Aylin Nazlıaka’nın araçta olmadığı bir anda 2 Eylül günü saat 02.00 sıralarında otobüs şoförü ile bir sürücü arasında sözlü bir münakaşa olduğu iddia edilmekte olup, konu ile ilgili cumhuriyet savcısının talimatları çerçevesinde adli tahkikata başlanılmıştır." ifadesi kullanıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210902/canakkalede-chp-kadin-kollarina-saldiri-1048553565.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çanakkale, saldırı, aylin nazlıaka, soruşturma, cumhuriyet halk partisi (chp)